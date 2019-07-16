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نيوزويك: كوريا الشمالية تروج لمناطقها السياحية استعدادًا لموسم جديد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:07 م
نيوزويك: كوريا الشمالية تروج لمناطقها السياحية استعدادًا لموسم جديد رئيس كوريا الشمالية
كتبت ريم عبد الحميد

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بدأت كوريا الشمالية فى استعراض بعض مناطقها السياحية الشهيرة فى محاولة لجذب السائحين إلى البلد الذى يتمتع بمناظر طبيعية خلابة، لكنه يظل سريا ومسلح نوويا.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن الصحف الرسمية فى كوريا الشمالية إعلانات تروج برنامج رحلات، تستمر الواحدة أربع أيام فى جبل كومجانج تبدأ من أواخر هذا الشهر وتستمر حتى نوفمبر.

ويصل ارتفاع الجبل الواقع على الساحل الشرقى للبلاد حوالى 5374 قدم، وشمل الإعلان بعض الأنشطة مثل التسلق والصيد والحمامات الساخنة التى تعالج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

ويقع جبل كومجانج على بعد أميال قليلة من الحدود شديدة التحصين التى تفصل الكوريتين. وكانت المناطق السياحية مثل منحدرات مانموليانج وشلاشلات كوريونج وفندق هايجومجانج العائم وجهة للسائحين من كوريا الجنوبية، لكن حكومة سيول أوقفت فى عام 2008 برنامج مشتركا لمدة 10 سنوات بعد إطلاق النار على سائح كورى جنوبى من أحد جنود كوريا الشمالية بزعم تجوله فى مناطق محظورة.

وانتعشت الآمال بعودة السياحة بين الكوريتين بعد محادثات السلام بين قادة البلدين، حيث تعهد رئيس كوريا الجنوبية خلال القمة الثالثة والأخيرة له مع كيم جونج أون بتجديد الرحلات عبر الحدود فى جبل كومكانج.

 


كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

مناطق سياحية

السياحة بكوريا الشمالية

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