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نيابة الشرقية تعاين موقع مقتل شخص على يد زوج ابنة شقيقه لخلاف على قائمة منقولات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:02 ص
نيابة الشرقية تعاين موقع مقتل شخص على يد زوج ابنة شقيقه لخلاف على قائمة منقولات ضبط متهم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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اصطحبت قوة أمنية من مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية، اليوم، "عامل زراعى وشقيقه"، لقتلهما عم زوجة الأول لخلافات على قائمة منقولات، إلى مسرح الواقعة، لإجراء معاينة تصورية للحادث.

وقام المتهمان بتمثيل الجريمة أمام، محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية، وأحمد شريف، وكيل النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات لشمال الشرقية.

بداية الواقعة بتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، أمس، يفيد وصول "أنور ع ع أ" 49 سنة عامل زراعى، مقيم الإتحاد كوبرى سليم، دائرة مركز صان الحجر، للمستشفى العام، جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1863 إدارى مركز صان الحجر.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث صان الحجر، برئاسة الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر، إلى قيام كل من "وصفى إ ال" 32 سنة عامل زراعى مقيم الإتحاد، وشقيقه "محمد" 33 سنة عامل زراعى، بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بمنجل.

وكشفت التحقيقات التى قام بها حافظ يسرى، وكيل نيابة الحسينية، حدوث مشادة بين المجنى عليه والمتهمان بسبب خلافات النسب على قائمة المنقولات الزوجية، وتوجه أقارب الزوجة لمنزل الزوجية ومعهم سيارات ربع نقل، لنقل منقولاتها، فقاما المتهمان بالتعدى عليه بالضرب بمنجل بطعنة بالصدر والبطن، وتوفى متأثرا بإصابته، وقررت النيابة العامة حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.


الشرقية

مركز شرطة صان الحجر

خلافات على قائمة المنفقولات

مقتل عامل على يد زوج نجلة شقيقة

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