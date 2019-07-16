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نموذج الإجابة بـ 10جنيهات.. طلاب الثانوية يشترون نماذج التظلم على النتيجة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:23 م
نموذج الإجابة بـ 10جنيهات.. طلاب الثانوية يشترون نماذج التظلم على النتيجة تظلمات الثاتوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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شهدت مقار التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، قيام أشخاص ببيع نماذج الإجابات للطلاب، لحظة تقدمهم بتظلم على النتيجة.
 
ووصل سعر نموذج الإجابة فى المادة الواحد 10 جنيهات، سواء مواد الشعبة العلمية أو الأدبية، فيما خصصت مدرسة السعيدية ومسئولى لجان الإدارة بامتحانات الثانوية العامة أكثر من مكان وفصل داخل المدرسة، لمنع تكدس الطلاب، إذ خصصت فصلا لتظلم طلاب كل إدارة تعليمية بإجمالى 20 إدارة بمحافظة الجيزة.
 
الجدير بالذكر، أن تظلمات الثانوية العامة على النتيجة بدأت اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 30 يوما. 
 
 
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

التظلم على نتيجة الثانوية العامة

شروط التظلم على نتيجة الثانوية العامة

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