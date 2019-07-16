نائب وزير الزراعة تعلن استمرار أعمال تحصين الماشية وتوفير اللقاحات

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، أن الدولة مستمرة فى برامج تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع انتشار العدوى.

وأوضحت "منى محرز " خلال متابعة أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع الجارية بمحافظة الدقهلية والتي بدأت22 من الشهر الماضى بالمحافظات، استمرار الحملة حتى النصف الأول من شهر أغسطس بكافة محافظات الجمهورية، أن الوزارة قامت بتوفير اللقاحات والمستلزمات المطلوبة لحماية الثروة الحيوانية وحماية مربي الماشية من الخسائر والوقاية .

وتابعت نائب وزير الزراعة، أنه خلال حملة التحصين يتم التأكد من تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيمه وتحصينه ويتم العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء، كما يتم التنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين وذلك لاشتراك جهات الإدارة المحلية لتوفير الدعم الأمنى واللوجستى.

وناشدت "نائب وزير الزراعة" المربيين بضرورة تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية لمنع انتشار العدوى، وضرورة الاستجابة للحملات التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيرة إلى أهمية ما تقوم به الدولة من توفير اللقاحات وتنظيم القوافل العلاجية ضد الأمراض الوبائية المختلفة، ويأتي الدور على المُربيين للمشاركة في تلك القوافل وتحصين حيواناتهم منوهًا عن أهمية إجراءات التسجيل والترقيم والتحصين للمواشي للوقوف على التعداد الحقيقي للحيوانات وتوفير الجرعات اللازمة من اللقاحات المطلوبة لعمليات التحصين.

كما أكدت" محرز" على أهمية البرامج التي تنفذها وزارة الزراعة لمساعدة الأطباء البيطريين غير المعينين من خلال مشروعات الإقراض لفتح عيادات بيطرية، ومراكز للتلقيح الصناعي للحيوانات، وتحسين السلالات فضلا عن مراكز تجميع الألبان بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجهت "محرز" ، الشكر لجميع الاطباء البيطريين على الجهد المبذول فى اعمال حملة التحصين ، مؤكدة أنه منذ بدء اعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تم اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية مؤكدة أنه تم توفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة ، والتنسيق مع المحافظين وزارة التنمية و المحلية والأجهزة الأمنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة ، ومنع دخول اى ماشية الى الأسواق الا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.