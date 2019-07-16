سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

نائب وزير الزراعة تعلن استمرار أعمال تحصين الماشية وتوفير اللقاحات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:23 م
نائب وزير الزراعة تعلن استمرار أعمال تحصين الماشية وتوفير اللقاحات جانب من جولة نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكدت  الدكتورة منى محرز  نائب وزير الزراعة  لشئون الثروة الحيوانية  والداجنة والسمكية ،  أن الدولة مستمرة فى برامج تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع انتشار العدوى.

وأوضحت "منى محرز  " خلال متابعة أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع الجارية  بمحافظة  الدقهلية والتي بدأت22 من الشهر الماضى بالمحافظات،  استمرار  الحملة  حتى النصف الأول من شهر أغسطس بكافة محافظات الجمهورية، أن  الوزارة قامت بتوفير اللقاحات والمستلزمات المطلوبة لحماية الثروة الحيوانية وحماية مربي الماشية من الخسائر والوقاية .

وتابعت  نائب وزير الزراعة، أنه خلال حملة التحصين يتم التأكد من تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيمه وتحصينه ويتم العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء، كما يتم التنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين وذلك لاشتراك جهات الإدارة المحلية لتوفير الدعم الأمنى واللوجستى.

 وناشدت "نائب وزير الزراعة" المربيين بضرورة تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية لمنع انتشار العدوى، وضرورة الاستجابة للحملات التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيرة إلى أهمية ما تقوم به الدولة من توفير اللقاحات وتنظيم القوافل العلاجية ضد الأمراض الوبائية المختلفة، ويأتي الدور على المُربيين للمشاركة في تلك القوافل وتحصين حيواناتهم منوهًا عن أهمية إجراءات التسجيل والترقيم والتحصين للمواشي للوقوف على التعداد الحقيقي للحيوانات وتوفير الجرعات اللازمة من اللقاحات المطلوبة لعمليات التحصين.

كما أكدت" محرز" على أهمية البرامج التي تنفذها وزارة الزراعة لمساعدة الأطباء البيطريين غير المعينين من خلال مشروعات الإقراض لفتح عيادات بيطرية، ومراكز للتلقيح الصناعي للحيوانات، وتحسين السلالات فضلا عن مراكز تجميع الألبان بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجهت "محرز" ، الشكر لجميع الاطباء البيطريين على الجهد المبذول فى اعمال حملة التحصين ، مؤكدة  أنه  منذ بدء اعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تم اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية مؤكدة أنه تم توفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة ، والتنسيق مع المحافظين وزارة التنمية و المحلية  والأجهزة الأمنية  بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة ، ومنع دخول اى ماشية الى الأسواق الا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.

 


 
 

تحصين الماشية

الحمى القلاعية

الامراض الوبائية

حظر الماشية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توفير 60% من المقررات السمادية الصيفية والصرف بالسعر المدعم

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:10 م

ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة لـ أكثر من 4.2 مليون طن

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:24 م

"الثروة السمكية" تواصل تنفيذ الحزام الآمن لبحيرة المنزلة لحمايتها من التعديات

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:54 م

الزراعة: الاتفاق مع شركات دولية لمكافحة غش وتسجيل المبيدات

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:50 م

الزراعة تستخدم تقنيات تسوية التربة بالليزر لتوفير المياه

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:10 م

5 فوائد لتسجيل وترقيم وتأمين الأبقار والجاموس.. تعرف عليها

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة