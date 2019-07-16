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ميناء الإسكندرية يستقبل السكرتير العام لمنظمة الميدكروز للترويج للسياحة البحرية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:16 م
ميناء الإسكندرية يستقبل السكرتير العام لمنظمة الميدكروز للترويج للسياحة البحرية السفن السياحية بميناء الإسكندرية ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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استقبل ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، جوردى كابللى السكرتير العام لمنظمة ضمن الجولة التى يقوم بها السكرتير العام لمنظمة الميدكروز فى المنطقة، حيث ناقش مع المسئولين فى هيئة الميناء الإمكانات الموجودة لدى مصر من استعدادات الموانئ واستقرار الحالة الأمنية واحتياجات الموانيء المصرية لتعزيز تردد السفن السياحية وما يمكن لمنظمة الميدكروز تقديمه في هذا الشأن .

وقال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إن الاجتماع تضمن سبل دعم الملف المصرى لاستضافة إقامة معرض ومؤتمر سيتريد كروز ميد  2022  بمصر، حيث تم التطرق الي تسويق محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية للتشغيل أو إيجاد مُشغل للمحطة بصورة مباشرة مع مراعاة الترويج للسياحة البحرية للميناء في منطقة البحر المتوسط، فضلاً عن استقدام خطوط ملاحية سياحية للتردد علي ميناء الإسكندرية .

 وأضاف عطية أنه تم بحث دور المنظمة فى تدعيم حركة السياحة البحرية بمصر وتنشيط التواجد المصرى دولياً فى مجال صناعة النقل البحري واحتياجات الموانئ المصرية لتعزيز تردد السفن السياحية وما يمكن لمنظمة الميد كروز تقديمه في هذا الشأن ، كما تم بحث إمكانية طرح الإسكندرية كميناء رئيسى  ( Home Port ) للخطوط الملاحية السياحية بمنطقة شرق المتوسط، ورفع مستوي تمثيل أعضاء الميدكروز على مستوي أفريقيا.

وذكر المتحدث الرسمى باسم ميناء الاسكندرية أن اللقاء  تضمن عرضا تقديمياً للتعريف بمنظمة الميد كروز كمنظمة دولية غير هادفة للربح تعمل على الترويج للسياحة البحرية على مستوى العالم وتغطى الأقاليم الجغرافية ( البحر ألاسود – الشرق المتوسط – غرب المتوسط - بحر الأدرياتيكى )، وتضمن أيضاً التعريف بمنظمة سي تريد وتوضيح العلاقة بين كل من منظمة الميدكروز ومنظمة سي تريد ، كما تم عرض دراسة تحليلية لعدد الرحلات البحرية و الركاب المترددين على الموانئ الأعضاء بالمنظمة وكذلك العدد المتوقع للرحلات البحرية / السفن السياحية حتى عام 2027 .

وعرض رئيس ميناء الإسكندرية الإجراءات الأمنية المتبعة فى الموانىء المصرية بالنسبه للسفن السياحية وكيفية التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

وأشار جوردى كابللي إلى وجود اتفاقية تعاون بين كل من منظمة الميد كروز ورابطة موانئ المتوسط، وتم التأكيد علي أهمية تواجد مصر بمقعد مجلس إدارة منظمة الميدكروز ارتباطا بما يوفره المقعد من حق طرح موضوعات تخدم السياحة البحرية بمنطقة المتوسط ومراعاة الشواغل الوطنية في هذا الخصوص ويحقق لمصر الاستفادة القصوي من عضوية منظمة الميدكروز علماً بأن جمهورية مصر العربية عضو بمنظمة الميدكروز تحت مسمي الموانيء المصرية .

وأوضح رضا الغندور المتحدث الرسمى لهيئة ميناء الإسكندرية أنه تم الاتفاق اللقاء قيام منظمة الميدكروز من اطار دعم السياحة البحرية بمصر بالتسويق والترويج  لميناء الاسكندرية والموانئ المصرية من خلال منصاتها الدعائية

يذكر أن مجلس إدارة الميدكروز مشكل من أربعة اقاليم جغرافية ( البحر ألاسود – الشرق المتوسط – غرب المتوسط - بحر الأدرياتيكى) وتعقد الجمعية العمومية المعنية باتخاذ القرارات مرتين سنوياً، وتعقد الانتخابات المشكلة للمجلس مرة كل ثلاث سنوات.


السياحة البحرية

ميناء الاسكندرية

السفن السياحية

الموانى

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