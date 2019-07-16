ميركل: وزيرا للدفاع سيخلف فون دير لاين سريعا

رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إن وزيرا للدفاع سيقع عليه الاختيار سريعا بعد أن أعلنت أورسولا فون دير لاين أنها ستستقيل بغض النظر عن نتيجة الاقتراع فى البرلمان الأوروبى اليوم الثلاثاء حول قرار تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وقالت ميركل فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء مولدوفا الزائر اليوم الثلاثاء "وزراء الدفاع هم قادة القوات المسلحة - لا يمكن ترك هذا المنصب شاغرا طويلا".

وأضافت "بالتالى لن يمر وقت طويل وسيكون بإمكانكم أن تعرفوا الأمر".