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موظف يستعين بصديقه لقتل خالته المسنة لسرقة 1000 جنيه فى باب الشعرية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:22 م
موظف يستعين بصديقه لقتل خالته المسنة لسرقة 1000 جنيه فى باب الشعرية جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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جريمة بشعة شهدتها منطقة باب الشعرية، حيث قام موظف بالتخطيط لقتل خالته المسنة بالاتفاق مع صديقه لسرقتها مستغلًا إقامتها بمفردها داخل شقتها فى دائرة القسم.

 

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم باب الشعرية بلاغًا من "ميرفت.ر.م" 42 سنة، مدرسة، والتى أفادت بعثورها على والدتها "زهيرة.ف.م" 67 سنة، ربة منزل، مقتولة داخل شقتها فى باب الشعرية، ومن خلال التحريات تم التوصل أن وراء ارتكاب الجريمة، "خالد.م.ص" 19 سنة، موظف سابق بشركة تجارية، وهو نجل شقيقة المجنى عليها، وصديقه "عبد العزيز.م.م" 22 سنة، موظف سابق بذات الشركة، تم ضبطهم.

 

كشفت التحقيقات ومعاينة النيابة ومناظرة الجثة أنها لمسنة، والجثة موثوقة اليدين والقدمين ومعصوبة العينيين، وبالفحص تبين سرقة مشغولاتها ومبلغ 1000 جنيه.

 

واعترف المتهم الأول بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه أن خالته تقيم بمفردها، فاتفق مع صديقه على التخلص منها وسرقة مصوغاتها وما تحتفظ به من أموال، وتوجها لمسكنها وطرقا الباب مدعين أنهما محصلان شركة المياه وفور فتحها الباب قاما برش إسبراى مخدر على وجهها.

 

ثم قام الأول بتكميم فمها بقطعة قماش وتوثيق يديها وقدميها وتعصيب عينيها بسلك الهاتف الخاص بالمنزل حتى فارقت الحياة، ومن ثم استوليا على ما كانت تقتنيه من مصوغات عبارة عن 10 غوايش و3 خواتم، ومبلغ ألف جنيه من دولابها، وتم ضبط المسروقات بمسكن الثانى، وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية، احالة المتهم وصديقه إلى محكمة الجنايات.


جرائم القتل الاسرى

قتل خالته فى باب الشعرية

قسم باب الشعرية

محكمه جنوب القاهره

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