موجز6.. البنك المركزى: ارتفاع السيولة المحلية لـ3.762 تريليون جنيه بأبريل

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، البنك المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ3.762 تريليون جنيه نهاية أبريل.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

نشرت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل قطارات كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى بعد آخر تعديلات تم إدخالها على مواعيد بعض القطارات وإعادة تشغيل بعض قطارات أخرى.

تخليدًا للأعمال البطولية للشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، أطلقت القوات المسلحة اسم الشهيد على الدفعة 157 "ضباط صف معلمين"، بعدما ترك خلفه قدوة ومثل أعلى للأجيال القادمة.

ينشر "اليوم السابع" قائمة بالكليات التى تقبل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق 2019 بالشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة،

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة حقيقة إعلانه تعيين حسن شحاتة مديراً فنياً للمنتخب الوطنى خلفاً للمكسيكى أجيرى، الذى تمت إقالته على خلفية توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16.

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق21/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019، إذ أنه من المقرر أن يتقدم الطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690طالبا وطالبة.

أصدرت الهيئة القومية للبريد 7 طوابع تذكارية خلال عام 2018 تخليدًا لمناسبات مختلفة كان أبرزهم طابعين عن مشاركة مصر بكاس العالم لكرة القدم والتى اقيمت فى روسيا العام الماضى، وطابع تذكارى بمناسبة مرور 45 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، وطابع آخر عن مرور 60 عامًا على إنشاء وزارة الثقافة.

توافد آلاف الجزائريين، اليوم الثلاثاء، على ملعب (5 جويلية) بالجزائر العاصمة؛ للحصول على تذكرة سفر إلى مصر لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخب بلادهم والسنغال.

أعلن البنك المركزى ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ نحو 762 .3 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 1 .308 مليار جنيه بمعدل 9 .8% خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي (2018 - 2019).

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أدعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد زواجه عليها بعد مرور 5 سنوات على زواجهما، سرا دون علمها.

أطلق البنك الدولى، اليوم الثلاثاء تقرير "مرصد الاقتصاد المصرى" فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بحضور مسئولو وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولى.

ينشر "اليوم السابع" قريبًا، فيلمًا وثائقيًا جديدًا، يرصد ويوثق تاريخ عداء جماعة الإخوان الإرهابية لقضاة مصر، ومحاولات هدم المؤسسة القضائية كجزء من مخططات هدم الدولة المصرية على مدار تاريخ نشأة الجماعة وحتى ثورة الشعب عليها فى 30 يونيو2013.

إذا كنت طالبا ضمن طلاب المرحلة الأولى 2019، ولا تعلم كيفية التقديم على الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، هذا رابط تنسيق الرغبات للمرحلة الأولى 2019

بلغت أعداد المتقدمين لتعويضات النوبة فى لجان مدينة أسوان حتى اليوم الثلاثاء، 1590 شخصا من المتضررين من بناء وتعلية السد العالى وخزان أسوان.

أعلنت شركة شحن تركية، أن قراصنة اختطفوا 10 بحارة أتراك قبالة ساحل نيجيريا، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إجراء حفل مراسم تتويج الحائز على المركز الثالث لبطولة كأس أمم أفريقيا، مباشرة بعد انتهاء لقاء تونس ونيجيريا باستاد السلام، وتوزيع الميداليات.

قامت الشرطة البرازيلية بإكتشاف مصنع سرى لصناعة السيارات ويقلد ماركتى فيرارى ولامبورجينى، ويقوم ببيعهم بأسعار منخفضة عن أسعار السيارات الأصلية.

طالب وزير الرى المكلف برئاسة بعثة الحج العام الحالى، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية فى وزارة الطيران للعمل على تقليص زمن الانتظار فى المطارات إلى 4 ساعات بدلاً من 6 كما كان يحدث فى السنوات الماضية وانتظام مواعيد الإقلاع والهبوط اليومى خلال سفر الحجاج وعودتهم من الأراضى المقدسة.

أصدر البنك الدولى منذ قليل تقريرًا حول الاقتصاد المصرى تحت عنوان: "من التعويم إلى الازدهار.. نقل صادرات مصر إلى مستويات جديدة".