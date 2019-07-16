موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يشهد حفل تخريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها حفل تخريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين بحضور الرئيس السيسى

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الرئيس السيسى يشهد حفل تخريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين

بدأت منذ قليل، مراسم تخريج تخريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهوية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الأرصاد تعلن تواصل ارتفاع درجات الحرارة غداً.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، فى حين يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الانحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط.

الرئيس السيسى يمنح أوائل خريجى معهد ضباط الصف نوط الواجب العسكرى

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى أوائل خريجى معهد ضباط الصف المعلمين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة.

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على مقار التظلم على النتيجة

شهدت مقر التظلمات بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة إقبال كبير من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم فى أول يوم فى فتح باب قبول تظلمات الطلاب.

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن خسوف القمر الجزئى اليوم يرى فى معظم بلدان العالم التى تتشارك فى ساعات الليل.

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق21/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019

مدير معهد ضباط الصف المعلمين: "جيش مصر يصون العرض ويحمى الأرض"

قال اللواء أركان حرب هيثم السيد البدرشينى مدير معهد ضباط الصف المعلمين، إن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل تخرج الدفعة 157، مبعث فخر وإعزاز يمنح الثقة للخريجين، ويؤكد لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن.

8 نصائح من مصر للطيران لحجاج هذا العام.. تعرف عليها

أعلنت شركة مصر للطيران عن استعدادها لاستقبال موسم الحج لهذا العام، وحرصت على توضيح بعض الأمور أمام حجاج بيت الله الحرام، سواء خلال رحلة الذهاب إلى الأراضى المقدسة أو رحلة العودة مرة أخرى إلى البلاد.