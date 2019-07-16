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من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:22 م
من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يشهد العالم خلال الساعات القليلة المقبلة، خسوفًا جزئيًا للقمر، يرى فى مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.

 

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل ومواعيد خسوف القمر الجزئى فى مصر من البداية للنهاية، وفق الحسابات التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى:

1- تستغرق مراحل الخسوف كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى وأخيرًا مغادرتها لها لينتهى الخسوف تمامًا مدة قدرها خمس ساعات وثمان وثلاثين دقيقة تقريبًا.

2- يشرق القمر فى مدينة القاهرة فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 46 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

3- يبدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة42 مساءً وحتى الساعة التاسعة ودقيقة واحدة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي

4- هذه المرحلة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ فى الخسوف لاستمراروصول أشعة الشمس إليه.

5- يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئى بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة العاشرة ودقيقة واحدة مساءً حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر ويبدأ ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر.

6- عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة 31 تقريبًا من مساء ذلك اليوم يصل الخسوف الجزئى للقمر إلى ذروته والتى يتوافق توقيتها مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1440هـ.

7- عند هذه اللحظة يحجب ظل الأرض 65% تقريبًا من قرص القمر

8 - عند الساعة الواحدة من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 17 يولية بتوقيت القاهرة المحلى تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة ظل الأرض ليعود القمر ثانية إلى منطقة شبه ظل الأرض لتنتهى بذلك مرحلة الخسوف الجزئى للقمر.

9- أخيرا وفى تمام الساعة الثانية والدقيقة 20 من صباح غدا الأربعاء يخرج القمرمن منطقة شبه ظل الأرض لتنتهى بذلك ظاهرة الخسوف فى ذلك اليوم. 

 


خسوف القمر

القمر

خسوف قمر جزئى

خسوف القمر الجزئى

الخسوف

اليوم السابع بلس

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