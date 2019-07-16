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منظمة المرأة العربية تطلق حوار الشباب العربى حول تعزيز دور المرأة فى بناء السلام

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:18 ص
منظمة المرأة العربية تطلق حوار الشباب العربى حول تعزيز دور المرأة فى بناء السلام الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب

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تعقد منظمة المرأة العربية حوار الشباب العربي حول "تعزيز دور المرأة فى بناء السلام وتفعيل قرار مجلس الأمن 1325"، بالتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة اليابان خلال الفترة من 18 إلى 20 يوليو الجارى،  بمراكش – المغرب، ضمن برنامج المنظمة للشباب العربى.

ويهدف هذا الحوار إلى تكوين جيل من القادة يُتقن التعامل بأدوات العصر متضمناً مهارات الاتصال والإقناع، والقدرة على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة وفي عمليات الإصلاح والتطوير المجتمعية، والإلمام بشكل وافٍ بقضايا المرأة العربية.

وقالت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، إن الحوار يُساعم فى تدريب الشباب العربي المُشارك على كيفية إعداد حملات كسب التأييد والمناصرة لتعزيز دور المرأة فى المجتمعات المحلية بصفة عامة، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) بصفة خاصة.

ويضم الحوار أعضاء وعضوات اللجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربي من (12) دولة عربية، فضلاً عن عدد من الشباب المغربي من الجنسين.


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المراه وحفظ السلام

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