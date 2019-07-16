مكتب التنسيق ينهى استعداداته لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

أنهى مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، كل الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة؛ للرد على استفساراتهم المختلفة حول الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

من جانبه، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بالوزارة، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بتوفير عدد كافى من الموظفين والمنافذ الخاصة باستقبال الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق للعام الجامعى 2019/2020، مطالباً الطلاب بتحرى الدقة فى اختيار رغبات الطلاب واستكمالها بشكل جيد.