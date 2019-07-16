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معهد الفلك يفتح أبوابه للمواطنين لمتابعة خسوف القمر.. ويبث الظاهرة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:18 م
معهد الفلك يفتح أبوابه للمواطنين لمتابعة خسوف القمر.. ويبث الظاهرة خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

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فتح منذ قليل المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أبوابه لاستقبال المواطنين والهواه والمهتمين بالظواهر الفلكية، لمتابعة ورصد ظاهرة خسوف القمر الجزئى التى تشهدها مصر خلال دقائق وتبدأ بعد الساعة الثامنة والنصف تقريبا.
 
وبدأ منذ قليل توافد أعداد من المواطنين على معهد الفلك، فيما خصص المعهد استراحات لاستقبال المواطنين لمتابعة الظاهرة، ويتواجد بالمعهد المتخصصون من علماء المعهد للرد على جميع استفسارات المواطنين، كما يتم عرض بث مباشر على شاشة عملاقة بساحة المعهد متصلة بغرفة التحكم والتتبع لهذا الخسوف بقبة المنظار الشمسى مع وضع عدة مناظير فلكية لمتابعة هذه الظاهرة من خلالها.
 
واستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، لرصد خسوف القمر الجزئى،  بعدة فرق علمية متخصصة ومجهزة بمناظير فلكية خاصة وأجهزة لتسجيل الأطياف وكاميرات حساسة لتسجيل هذا الحدث العلمى الهام بكامل مراحله، موزعة على مناطق شتى فى مصر لضمان الحصول على أفضل التسجيلات الممكنة.
 
كما استعد المعهد لرصد الخسوف من خلال لجنة مركزية بمقر المعهد بمرصد حلوان، ولجنة بمتحف الطفل التابع لجمعية مصر الجديدة، وفى مرصد القطامية الفلكى، وفى أسوان "متحف النيل بالتعاون مع هيئة السد العالى"، وقنا "جامعة جنوب الوادي".
 
ويشهد العالم خلال دقائق معدوده ، خسوفًا جزئيًا للقمر، يرى فى مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.
 
وتستغرق مراحل الخسوف كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى حتى ينتهى الخسوف تمامًا مدة قدرها خمس ساعات 38 دقيقة تقريبًا.
 
 أما الفترة التى يستغرقها القمر منذ دخوله منطقة ظل الأرض ثم خروجه منها ساعتين و59 دقيقة تقريبًا، وهذه هى الفترة الزمنية المهمة بالنسبة للمشاهد والتى يستطيع خلالها مشاهدة مراحل الخسوف، حيث أنه لا يستطيع مشاهدة فترة دخول القمر منطقة شبه الظل بالعين المجردة.
 
وكشف معهد الفلك برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن القمر أشرق  فى مدينة القاهرة فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 46 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى، ويبدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 42 مساءً وحتى الساعة التاسعة ودقيقة واحدة مساءً بتوقيت القاهرة المحلى وهذه المرحلة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ فى الخسوف لاستمرار وصول أشعة الشمس إليه.
 
يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئى بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة العاشرة ودقيقة واحدة مساءً حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر ويبدأ ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر، وعند الساعة الحادية عشرة والدقيقة 31 تقريبًا من مساء ذلك اليوم يصل الخسوف الجزئى للقمر إلى ذروته والتى يتوافق توقيتها مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1440هـ وعندها يحجب ظل الأرض 65% تقريبًا من قرص القمر.
 
 
وعند الساعة الواحدة من صباح غدا الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019م بتوقيت القاهرة المحلى تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة ظل الأرض ليعود القمر ثانية إلى منطقة شبه ظل الأرض لتنتهى بذلك مرحلة الخسوف الجزئى للقمر، وأخيرا وفى تمام الساعة الثانية والدقيقة 20 من صباح غدا الأربعاء الموافق 17 يوليو يخرج القمر من منطقة شبه ظل الأرض لتنتهى بذلك ظاهرة الخسوف فى ذلك اليوم.
 
 

البحوث الفلكيه

الفلك

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خسوف القمر الجزئى

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