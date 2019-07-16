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"معا نزرع شجرة أمل" مبادرة جديدة للكنيسة الأسقفية وبيت العائلة المصرية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:24 م
"معا نزرع شجرة أمل" مبادرة جديدة للكنيسة الأسقفية وبيت العائلة المصرية لقاء المطران منير حنا و الدكتور محمد عبد العاطى عباس
كتبت سارة علام

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استقبل المطران منير حنا، مطران إيبارشية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، بمكتبه أمس الدكتور محمد عبد العاطي عباس، المنسق العام لبيت العائلة المصري، لدارسة مبادرة "معا نزرع شجرة أمل"، وذلك من أجل الاتفاق على إطلاق المبادرة بالتنسيق بين الكنيسة الأسقفية وبيت العائلة المصرية.

وذكر المطران منير حنا: تلقيت اتصال تليفونى من الأنبا ارميا الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية  ، واتفقنا على تنفيذها عن طريق بيت العائلة وتحديدا لجنة التعليم التى يرأسها الدكتور رسمى عبد الملك ، ومن المقرر أن يجتمع أعضاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية تطلق الكثير من مبادرات العمل الاجتماعى والتطوعى بينها وبين مؤسسات الدولة مثل وزارة الشباب ووزارة الرياضة والجامعات وبعض المؤسسات الدينية

 

 

الكنيسة الاسقفية

مبادرة نزرع الأمل

بيت العائلة المصرية

منير حنا

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