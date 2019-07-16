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مصر للطيران تعلن مشاركة أسطول الطائرات المنضم حديثاً للشركة فى نقل الحجاج

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:19 ص
مصر للطيران تعلن مشاركة أسطول الطائرات المنضم حديثاً للشركة فى نقل الحجاج حجاج ومطار القاهرة - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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كشف السيد طارق عبد العزيز ممثل شركة مصر للطيران، فى بعثة الحج، أن العام الحالى شهد مشاركة أسطول من الطائرات المنضمة حديثاً للشركة لخدمة الحجاج، مشيراً إلى أن المطار أصبح جاهزا لمغادرة أول رحلة، وأنه تم التأكيد على مسئولى الشركة بتوفير كافة وسائل الراحة للمسافرين.

وأضاف ممثل شركة مصر للطيران، خلال اجتماع أعضاء البعثة،  أنه تم تخصيص 22 كونتر للحجاج وساحة انتظار أمام المطار مخصصة للحجاج والمرافقين لهم، كما تم تخصيص ساحة فى مطار جدة للحجاج المصريين قريبة من بوابات الخروج للتيسير عليهم.

وأوضح ممثل شركة مصر للطيران، أنه تم التنسيق مع سلطات الطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية لبدء مغادرة الحجاج من المطارات المصرية.

من جانبه، قال ممثل وزارة الاوقاف أنه تم توجيه الخطباء المشاركين فى بعثة الحج التواجد فى مقرات البعثات المختلفة للرد على استفسارات الحجاج والتيسير عليهم قدر الإمكان والالتزام بالزى الأزهرى، حيث يشارك 44 واعظا و9 واعظات لأول مرة، ومن المقرر أن تخصص وزارة الاوقاف خطبة الجمعة بعد المقبلة للحديث عن مناسك الحج وفضائله.

 

 

 

 


مصر للطيران

الحج

نقل الحجاج

بعثة الحج

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