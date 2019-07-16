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مصر تنجح بامتياز فى تنظيم البطولة الأفريقية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:42 م
مصر تنجح بامتياز فى تنظيم البطولة الأفريقية.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تحت عنوان مصر تنجح بامتياز فى تنظيم البطولة الأفريقية، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، بعد 30 يوماً «أشغال شاقة» فى الكان.. مصر تنجح بامتياز فى تنظيم البطولة الأفريقية.. تنظيم رائع ومحترف.. الفراعنة فى صدارة أمم أفريقيا عبر التاريخ.. محمد صلاح أغلى لاعب.. وأحمد حسن عميد الأفارقة.
 
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ المؤشرات الأولية للتنسيق تكشف ارتفاعات كبيرة فى الحدود الدنيا.. 97.07 % لعلمى علوم و95 % للرياضة و80 % للأدبى.. 98.5 % للطب و98 % للصيدلة.. 143 ألفاً يتنافسون على كليات العلمى والأدبى.. وأكثر من 16 ألف طالب زيادة عن العام الماضى

 
ـ بعد 30 يوماً «أشغال شاقة» فى الكان.. مصر تنجح بامتياز فى تنظيم البطولة الأفريقية.. تنظيم رائع ومحترف.. الفراعنة فى صدارة أمم أفريقيا عبر التاريخ.. محمد صلاح أغلى لاعب.. وأحمد حسن عميد الأفارقة
 

ـ أيمن نور يهرب من فضائح «الشرق» بطرد مذيعى الإخوان

 
ـ السيسى يشهد حفل تخريج الدفعة 157 من «ضباط الصف المعلمين».. قسم الولاء لمصر و«أفريقيا فى القلب» هتاف ضباط الصف.. الرئيس يقلد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة تقديراً لتفوقهم وتفانيهم خلال مدة دراستهم.. 3800 مقاتل شاركوا فى العرض.. وإطلاق اسم الشهيد أحمد محمد عبدالعظيم على الدفعة تخليدا للشهداء
 

ـ «اليوم السابع» تكشف: بعثة الحج تستعد للسفر اعترافات متهمى محطة مصر.. العيادات البيطرية باب خلفى للحصول على مكونات مخدر الأستروكس

 
ـ إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المالية غير المصرفية.. نائب رئيس الرقابة المالية: المركز غير هادف للربح.. ويفصل فى الخلافات بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء فى الشركات
 

ـ بعثة الحج تستعد للسفر.. 2 طن أدوية لرعاية الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة

 
ـ «بلومبرج»: القاهرة تجنى ثمار الإصلاح بعد اختيار «الطريق الصحيح»
 

ـ الشبكة الأمريكية: مصر الأعلى جذباً للاستثمار وتراجع معدل التضخم لأول مرة منذ قرار التعويم

 
ـ اعترافات متهمى محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون مخدر الأستروكس والحشيش
 
اليوم السابع
 

امم افريقيا

مصر

محمد صلاح

احمد حسن

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