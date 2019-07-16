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مصرع 4 أشخاص ومحاصرة أكثر من 30 آخرين تحت أنقاض مبنى سكنى فى مومباى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:49 م
مصرع 4 أشخاص ومحاصرة أكثر من 30 آخرين تحت أنقاض مبنى سكنى فى مومباى انهيار مبنى سكنى فى مومباى
(رويترز)

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لقى اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص مصرعهم فى انهيار مبنى سكنى بمومباى، وقال مسئول من إدارة الإطفاء إن أكثر من 30 شخصا محاصرون وسط الأنقاض.

وهذا ثاني حادث انهيار حول مومباي في أقل من عشرة أيام. وغالبا ما تؤدي الأمطار الموسمية الغزيرة التي تجتاح المدينة إلى زعزعة المباني القديمة أو غير المشيدة بالطرق الصحيحة مما يؤدي إلى انهيار العديد من المباني كل عام.

وقال المسؤول "لا نعلم بالتحديد عدد المحاصرين لكن وفقا لمعلومات تلقيناها من الجيران نقدر أن هناك أكثر من 30 شخصا". وأضاف أن ضيق الأزقة في المنطقة يعطل عمليات الإنقاذ.

وقال شاهد من رويترز في مكان الحادث إن السكان يساعدون في جهود الإنقاذ وإنه يجري حمل المصابين بالأيدي إلى سيارات الإسعاف التي لا يمكنها الوصول إلى المكان.

وقال ديفندرا فادنافيس رئيس وزراء ولاية مهاراشترا التي تقع في غرب الهند إن المعلومات الأولية تشير إلى أن نحو 15 أسرة تعيش في المبنى الذي قال إن بناءه يعود إلى مئة عام.

وأضاف أن الحكومة تركز جهودها على عمليات الإنقاذ لكنها ستفتح تحقيقا في الحادث. وقالت الشرطة إن سبعة مصابين على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

 


الهند

مومباى

انهيار مبنى

مبنى سكنى

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