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مصرع 13 شخصا جراء انهيار منزل بسبب الأمطار الغزيرة فى نيجيريا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:08 م
مصرع 13 شخصا جراء انهيار منزل بسبب الأمطار الغزيرة فى نيجيريا امطار غزيرة-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت مصادر طبية في نيجيريا مصرع 13 شخصًا جراء انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق إثر هطول أمطار غزيرة في مدينة "جوس" وسط البلاد.

 

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم،الثلاثاء، أن عمليات الإغاثة تواصلت للتفتيش عن ضحايا أو مفقودين تحت الأنقاض بعد انهيار المبنى، حيث تم انتشال 13 جثة، بينما تم إنقاذ 7 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى لتقديم العلاج المناسب لهم.

 

من جانبها، أكدت مصادر بالإسعاف أن المبنى انهار بعد مرور ثلاثة أيام من هطول الأمطار الغزيرة، وذلك خلال وجود السكان في أشغالهم، ما أدى إلى إنقاذ أرواح العشرات من السكان الذين عادوا إلى ديارهم لاكتشاف انهيار منازلهم.

 

وأوضح شهود عيان أن انهيار المبنى قد يعود إلى بناء عدة أدوار إضافية للعقار خلال السنوات القليلة الماضية.

 

ويُعد انهيار المباني مأساة متكررة في نيجيريا (الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في قارة إفريقيا)، حيث يعيش الملايين من الناس في مبانٍ متهالكة، ويتم انتهاك قوانين البناء بشكل روتيني.

 

وفي مارس الماضي، لقي 20 شخصا حتفهم، جراء انهيار مبنى يضم روضة أطفال ومدرسة ابتدائية في مدينة "لاجوس" أكبر مدن نيجيريا

 


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ضحايا

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