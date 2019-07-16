سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

مصرع مُسن صدمه قطار "القاهرة- أسوان" بمزلقان منقباد فى أسيوط

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:48 ص
مصرع مُسن صدمه قطار "القاهرة- أسوان" بمزلقان منقباد فى أسيوط جثه - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه بعد أن صدمه قطار قادما من القاهرة إلى أسوان بحرى مزلقان منقباد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

كان اللواء زكريا صالح حكمدار مديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ بمصرع مسن بعد أن صدمه قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى أسوان بحرى مزلقان منقباد، التابعة لمركز أسيوط وبالإنتقال والإسعاف تبين أن الجثة لـ "عبد الحكيم. س. ا. س" 90 سنة وتم رفع الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 


مصرع شخص

قطار القاهرة اسوان

مزلقان منقباد

مشرحة مستشفى الايمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع طفل سقط من الدور الثانى فى بنى سويف

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:14 ص

مصرع طفل صعقا بالكهرباء بقرية بالشرقية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:16 ص

مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الإثنين، 15 يوليه 2019 05:54 م

مصرع طفله بعد انزلاق جسدها بين جدار وكابينة مصعد أثناء نزولها بالإسكندرية

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:31 م

مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس بمسكن أسرتها فى مدينة بنى سويف الجديدة

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:16 م

مصرع كهربائى سقط أرضًا أثناء عمله بأحد أعمدة الإنارة بالمحلة

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة