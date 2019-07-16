مصرع مُسن صدمه قطار "القاهرة- أسوان" بمزلقان منقباد فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شخص مصرعه بعد أن صدمه قطار قادما من القاهرة إلى أسوان بحرى مزلقان منقباد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

كان اللواء زكريا صالح حكمدار مديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ بمصرع مسن بعد أن صدمه قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى أسوان بحرى مزلقان منقباد، التابعة لمركز أسيوط وبالإنتقال والإسعاف تبين أن الجثة لـ "عبد الحكيم. س. ا. س" 90 سنة وتم رفع الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.