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مصرع مواطن أثناء التنقيب عن آثار فى حى عين شمس شرق القاهرة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:22 م
مصرع مواطن أثناء التنقيب عن آثار فى حى عين شمس شرق القاهرة إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أوقف حى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ألبير ألفونس، بالتنسيق مع قسم شرطة عين شمس، أعمال تنقيب على الآثار بشارع حسن السيد أحمد، بعدما وردت المعلومات من الأمن عن الواقعة، وقد لقى المسئول عن التنقيب فى الدور الأول للعقار مصرعه بعد سقوطه فى حفرة عمقها 12 متراأثناء عملية التنقيب.
 
وشن الحى حملة برئاسة رئيس الحى، ومحمد رزق سكرتير الحى، ومأمور قسم عين شمس، وقوة من القسم والحى، لإيقاف أعمال التنقيب عن الآثار بالشارع المذكور. 
 
وفى سياق آخر نفذت إدارة الإشغالات بالحى حملة لإزالة مبانى مخالفة أمام مؤسسة الأحداث بشارع الزهراء، كما تم رفع كشك خشبى بدون ترخيص وتم تكسيره، بشارع إبراهيم عبد الرازق كما تم رفع الإشغالات من شارع عبد المحسن الوسيمى.
 
ما تم تنفيذ حملة مكبرة تحت قيادة رئيس حى عين شمس وبحضور مأمور قسم عين شمس وشرطة المرافق وإدارة الاشغالات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شارع متحف المطرية وشارع عين شمس وشارع أحمد عصمت. 
 
 
إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة (1)
إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة (1)

إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة (2)
إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة (2)

إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة (3)
إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة (3)

إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة (4)
إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة (4)

إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة (5)
إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار بعين شمس شرق القاهرة (5)

 


عين شمس

التنقيب عن الاثار

محافظة القاهرة

حي عين شمس

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