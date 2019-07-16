مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء قيادته دراجة نارية فى بنى سويف

فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه بعد أن صدمته سيارة نقل أثناء قيادته دراجة نارية بطريق قرية الشيخ عابد مازورة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى بنى سويف.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى سعيد محمد 68 سنة، بالمعاش ومقيم مدينة سمسطا جثة هامدة، وتم إيداعه مسرح المستشفى.

من جانبه قام جمال .ص. ع 50 سنة سائق سيارة نقل ومقيم مركز ببا جنوب بنى سويف بتسليم نفسة لمركز شرطة سمسطا، وأقر بأن المتوفى اصطدم بعلبة كارول أثناء قيادته دراجة نارية وسقط بعدها أمام السيارة النقل فجأة.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرير محضر رقم 6229 جنح مركز سمسطا، وصرحت النيابة بدفن الجثة.