سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء قيادته دراجة نارية فى بنى سويف

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:03 م
مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء قيادته دراجة نارية فى بنى سويف جثة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه بعد أن صدمته سيارة نقل أثناء قيادته دراجة نارية بطريق قرية الشيخ عابد مازورة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى بنى سويف.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى سعيد محمد 68 سنة، بالمعاش ومقيم مدينة سمسطا جثة هامدة، وتم إيداعه مسرح المستشفى.

من جانبه قام جمال .ص. ع 50 سنة سائق سيارة نقل ومقيم مركز ببا جنوب بنى سويف بتسليم نفسة لمركز شرطة سمسطا، وأقر بأن المتوفى اصطدم بعلبة كارول أثناء قيادته دراجة نارية وسقط بعدها أمام السيارة النقل فجأة.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرير محضر رقم  6229 جنح مركز سمسطا، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

حادث سير

سمسطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة