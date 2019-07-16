مصرع ربة منزل وجنينها لسقوطها من شرفة الطابق الثانى بمنزلها فى المنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

لقيت ربة منزل وجنينها فى الشهر التاسع مصرعهما، لسقوطها من شرفة الطابق الثانى بمنزلها بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى "ايه م ع" 31 سنة ربة منزل مقيمة بقرية شبرا خلفون، جثة هامدة .

بالانتقال الفورى والفحص وسؤال شقيقها أفاد بأن شقيقته سقطت من شرفة الطابق الثانى بالمنزل أثناء قيامها بنشر الغسيل.

وأفاد الفحص، أن المتوفية كانت حامل فى شهرها التاسع، وتوفت هى وجنينها عقب سقوطها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.