مصدر إماراتى مسؤول: ناقلة النفط "MT RIAH" غير مملوكة للإمارات

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أكد مصدر مسؤول فى الإمارات اليوم الثلاثاء أن ناقلة النفط " MT RIAH " التى يدور الحديث عن اختفائها فى مضيق هرمز ، غير مملوكة للدولة ولم يتم تشغيلها من قبل الإمارات ولا تحمل على متنها أى طاقم إماراتى ولم ترسل أي طلب استغاثة.

وقال المصدر الإماراتى المسؤول - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" : "إن الإمارات تراقب الوضع عن كثب، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين".

وأفادت تقارير إعلامية أجنبية بأن ناقلة النفط المذكورة كانت تحمل علم بنما واختفت أثناء عبورها مضيق هرمز.