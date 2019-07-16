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مسؤول إيطالى: خطاب المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية عن المهاجرين "مثير للاهتمام"

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:23 م
مسؤول إيطالى: خطاب المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية عن المهاجرين "مثير للاهتمام" مهاجرون
أ ش أ

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وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، خطاب وزيرة الدفاع الألمانية أوروسولا فون دير لاين - المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية - بشأن المهاجرين بأنه "مثير للاهتمام".

 

وقال سالفيني - تعليقًا على خطاب المرشحة الألمانية أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج - "لقد أدلت ببعض التصريحات المثيرة للاهتمام حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعديل النظم الأوروبية التي تعتبر إيطاليا مركزاً لاستقبال المهاجرين".

 

وأضاف وزير الداخلية الإيطالي، الذي أغلق موانئ بلاده أمام سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - "سنرى فيما إذا كانت ستؤكد هذه الرغبة في التصدي لتجار ومهربي البشر".

 

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية قد تعهدت خلال خطابها بالتقدم بمقترح لإبرام "ميثاق جديد للهجرة واللجوء" يتضمن إصلاحاً لنظام دبلن للاجئين المعمول به حالياً، لحل الخلاف الراهن بشأن إدارة ملف الهجرة، حال انتخابها رئيسة للجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد.

 


ايطاليا

مهاجرون

هجرة

اوروبا

البرلمان الأوروبى

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