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مخاوف من محاصرة أكثر من 30 وسط أنقاض مبنى انهار بمومباى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:50 م
مخاوف من محاصرة أكثر من 30 وسط أنقاض مبنى انهار بمومباى انهيار مبنى بمومباى
رويترز

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قال مسؤول من إدارة الإطفاء إن مبنى سكنيا قديما مكونا من 4 طوابق انهار فى مومباى العاصمة الاقتصادية للهند اليوم الثلاثاء مما أدى إلى محاصرة أكثر من 30 شخصا وسط الأنقاض كما تأكدت وفاة أربعة أشخاص على الأقل.

وهذا ثانى حادث انهيار حول مومباي في أقل من 10 أيام. وغالبا ما تؤدي الأمطار الموسمية الغزيرة التي تجتاح المدينة إلى الإضرار بالمباني القديمة أو غير المشيدة بالطرق الصحيحة مما يؤدي إلى انهيار العديد من المباني كل عام.

وقال شاهد من رويترز في مكان الحادث إن السكان يساعدون في جهود الإنقاذ وإنه يجري حمل المصابين بالأيدي إلى سيارات الإسعاف التي لا يمكنها الوصول إلى المكان.

وقال ديفندرا فادنافيس رئيس وزراء ولاية مهاراشترا التي تقع في غرب الهند إن المعلومات الأولية تشير إلى أن نحو 15 أُسرة تعيش في المبنى الذي قال إن بناءه يعود إلى مئة عام.

وأضاف أن الحكومة تركز جهودها على عمليات الإنقاذ لكنها ستفتح تحقيقا في الحادث. وقالت الشرطة إن سبعة مصابين على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

 

 


مومباى

الهند

انهيار مبنى بمومباى

الأمطار

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