محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يدشنان مبادرة تطوير "حى راشد"

فريق المحافظات

دشن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، مبادرة تطوير منطقة "حى راشد" بمدينة سوهاج، بقاعة المؤتمرات بمركز شباب حى راشد، بحضور اللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة، وفريدة سلام رئيسة حى غرب، وممدح طلب مدير مديرية الشباب والرياضة.

وقال الدكتور أحمد الأنصارى، إن الخمس سنوات الماضية من عمر مصر شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى التنموى، لافتا إلى أن المحافظة والجامعة تملكان رؤية عمل مشتركة لعمل مبادرات إيجابية عديدة داخل المحافظة، مؤكدا أن الدولة تسعى لتطوير البنية التحتية بالأحياء الشعبية، لافتا إلى أن التحديات الموجودة داخل المحافظة تتطلب تكاتف الجميع وأن مصر برجالها وأهلها قادرة على التقدم والازدهار مختتما حديثه بتوجيه شكر لرئيس الجامعة ولأهالى حى راشد.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عزيز، إن المبادرة تأتى فى إطار التواصل الحقيقى بين الجامعة والمجتمع الخارجى، بناء على توجيهات القيادة السياسية للعمل على تحسين البيئة المحلية ورفع المعاناه عن كاهل المواطنين.

وذكر أن هناك اماكن عديدة بسوهاج تحتاج إلى التطوير، وأن الجامعة تعمل بالتعاون مع المحافظة من أجل خدمة المواطن السوهاجى، موجها شكر للمحافظ والسكرتير العام لتواصلهم ودعمهم الدائم لجميع فعاليات الجامعة.

وفى نهاية كلمته حث رئيس الجامعة أهالى المنطقة على مساعدة الدولة فى تنفيذ المبادات القومية التى تقوم بها لخدمتهم وذكر منها مبادرة 100 مليون صحة وحياة كريمة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، مؤكدا أن نجاح هذه المبادرة سيدفعنا لعمل المزيد من المبادرات لأن دور الجامعة يصب فى خدمة المجتمع وليس البحث العلمى فقط، موجها شكر لطلاب الجامعة المشاركين فى تنفيذ المبادرة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن تنفيذ المبادرة جاءت بتكليف من رئيس الجامعة بتوجيه من المجلس الأعلى للجامعات، لقيام كل جامعة باختيار أحد الأحياء التى تعانى من مشاكل بيئية وتطويرها، لافتا إلى أن مرحلة تنفيذ المبادرة سبقها عدة اجتماعات مع رئيسة حى غرب لوضع خطة تنفيذية تحقق مجموعة من الأهداف منها رفع المستوى التوعوى والثقافى لسكان الحى، التنسيق الحضارى للمنشاءات الواقعة بنطاق الحى، التخلص الآمن من المخلفات، معالجة مشكلة الكلاب الضالة والحشرات والقوارض، سد الاحتياجات الصحية لسكان الحى.

وقالت فريدة سلام إن المبادرة تقام تحت شعار "التطوير منك وإليك" لتجميل وتطوير منطقة "حي راشد" التى تعانى من مشاكل بيئية عديدة منذ زمن بعيد، مشيرة إلى أن المبادرة تقام تحت إشراف المحافظة وجامعة سوهاج، حيث ناشدت مواطنى الحى بالحفاظ على مكتسبات المبادرة ليليها مبادرات أخرى تشمل منطقة حى غرب بالكامل.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب الحوار لشباب وأهالى منطقى حي راشد للتعرف على المشكلات التى يعانون منها والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى افتتح رئيس جامعة سوهاج قاعة السيمنار الخاصة بكلية العلوم، يصاحبه كلاً من الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الداراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد فكرى القائم بأعمال عميد الكلية، وذلك بعد إجراء أعمال التجديد والتطوير الشامل لها.

وقال عزيز إنه تم تجهيز القاعة بأحدث التقنيات الحديثة بتكلفة اجمالية 300 ألف جنيه، حيث تم إنشاء نظم جديدة للصوتيات والإضاءة والتحكم عن بعد، إلى جانب شاشات عرض مجهزة و مخصصة لمناقشات الرسائل العلمية، وورش العمل والندوات وغيرها.

وأوضح الدكتور أحمد فكرى القائم بأعمال عميد الكلية أنه تم تجهيز القاعة لتسع 114 فرد، مشيراً إلى أنه تم البدء في أعمال التطوير منذ شهر، كما تم تزويدها ايضاً بأجهزة التكيف للتهوية وإنذار للحريق، وغيرها مع الإلتزام بالطابع الذى يميز القاعة، بإعتبارها أحد المعالم الهامة فى كلية العلوم وشاهدة على العديد من الأحداث.