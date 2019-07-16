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محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات المحافظة لعيد الأضحى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:14 م
محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات المحافظة لعيد الأضحى محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المجلس التنفيذى للمحافظة بديوان عام المحافظة بحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام والمحاسب فوزى همام، السكرتير العام المساعد، ونائب البرلمان غريب حسان، وعطية موسى نائب شرم الشيخ.

وتم التصديق خلال المجلس التنفيذى للمحافظة، على الخطة الاستثمارية الجديدة لديوان عام المحافظة ومجالس المدن للعام المالى 2019 / 2020 كما تم مناقشة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لفصل منطقة جنوب سيناء للتأمين الصحى عن منطقة بورسعيد وتطبيق منظومة التأمين الشامل على المواطنين.

كما تم عرض تعديل تخصيص الأراضى الخاصة بنادى ومضمار سباق الهجن بشرم الشيخ الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2015 بمساحة 941 فدان لصالح الوحدة المحلية للمدينة شرم الشيخ، بدلا من مديرية الشباب والرياضة إضافة إلى استعراض تخصيص أراضى للجهات الحكومية.

وأصدر المحافظ قرار بتكريم ومكافاة المحاسب فوزى همام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، بحج هذا العام، وذلك تقديرا وعرفانا من محافظ جنوب سيناء لجهدهم المبذول والمتواصل فى خدمه المحافظة.


مدينة طور سيناء

الخطة الاستثمارية

محافظ جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

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