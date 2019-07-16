محافظ الغربية يناقش المؤشرات السكانية والخدمات المقدمة للمواطنين

الغربية محمد طارق

أكد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، على اهتمامه بالقضايا السكانية للعمل على تقليل الكثافة السكانية بالمحافظة، التى تجاوزت 2649.6 فرد/ كم2 من خلال العمل الجماعى المشترك بين كافة الجهات المعنية لتحقيق التكامل بينهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور ممثلى المديريات " الصحة – التربية والتعليم – الشباب والرياضة – التضامن الإجتماعى – الأوقاف – الجمعيات الأهلية – رؤساء المدن والأحياء " لإستعراض أنشطة المجلس خلال الفترة السابقة.

بدأ الاجتماع بالتصديق على جلسة المجلس بتاريخ 3 يناير ومراجعة ما تم تنفيذه من التوصيات، والتى تمثلت فى تنظيم يوم سكانى بقرية الهياتم بالمحلة الكبرى وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية بالعمل السكانى، حيث تضمن اليوم السكانى تنظيم 3 عيادات فى تخصصات "الباطنة - الأطفال – تنظيم الأسرة "، وتم الكشف على 180 طفل وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية بترشيد المياه وعن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وعمل اختبارات فورية لامتحانات محو الأمية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية مقرر المجلس الإقليمى للسكان بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لتدقيق كافة البيانات الخاصة بالمحافظة، وتصحيح الإخطاء الواردة مكلفاً وكيل وزارة التربية والتعليم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب فى رصد نسبة خاطئة خاصة بالتسرب من التعليم، حيث بلغت النسبة الفعلية فى التعليم الإبتدائى 1.05% وفى التعليم الإعدادى بلغت 0.02%، وكذا قيام التأمين الصحى بالرد المفصل عن توصية الجلسة السابقة، موضحاً طرق ووسائل تذليل المعوقات لإستئناف العمل بجميع عيادات تنظيم الأسرة الخاصة بالتأمين الصحى .

الجدير بالذكر أنه تجاوز عدد السكان 5 مليون نسمة فى 1/1/2019 بمعدل كثافة سكانية 2649.6 فرد/ كم2. وبلغ معدل زيادة المواليد 22.1 فى الألف عام 2018 ومعدل الوفيات 5.9 فى ألالف بنفس العام بذلك تكون الزيادة الطبيعية 16.2 فى الألف أى انخفضت بمقدار 10120 نسمة، وبلغت عدد مراكز تنظيم الأسرة 335 وحدة ثابتة و20 عيادة متنقلة فى 1/1/2019.

وفى مجال تنظيم الأسرة زاد اجمالى عدد المنتفعات بمقدار 37775 منتفعة فى عام 2018. بما يمثل تحقيق الحماية المستهدفة بنسبة 78.5%، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 97% فى مجال ندوات التوعية والزيارات المنزلية، كما بلغت نسبة الانشطة التدريبية 89% من المستهدف، أما فى قطاع محو الأمية بلغ عدد المقيدين 37539 فرد والحاضرين 10608 فرد والناجحين 7717 فرد أى بنسبة 72.7%.

ووجه محافظ الغربية مدير جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بعرض تقرير شهرى عن ماتم إنجازه وعن مؤشرات الأداء، مؤكداً على تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لهذا القطاع.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالعمل على تفعيل دور البحث العلمى للوقوف على أسباب زيادة معدلات الوفاة ودراسة مسببات الأمراض المستوطنة وتحديد آليات مواجهتها والقضاء عليها والعمل على إشراك أطباء تنظيم الأسرة فى الندوات التثقيفية، التى تعقد بجميع المديريات والهيئات لزيادة الوعى الثقافى بخطورة الزيادة السكانية، وكذا وضع دارسة واضحة عن كيفية سد العجز فى أطباء تنظيم الأسرة، مؤكداً على دور الرائدة الريفية والتى تقدم التوعية الكاملة للمرأه من حيث "تنظيم الأسرة – ترشيد إستهلاك المياه – محو الأمية – إرشادات الصحة العامة والتغذية".

واستعرض محافظ الغربية أنشطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتى تمثلت فى منح 1941 سيدة قروضاً استثمارية قدرها 50 مليون و134 ألف و166 جنيه، لدعم مشروعات انتاجية صغيرة، حيث عرض بيان تفصيلى بالمشروعات وتقسيمها وعدد فرص العمل التى تم توفيرها فى الجلسة القادمة.

كما استعرض دور مديرية القوى العاملة فى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لـ4361 سيدة و61 سيدة بقطاع الأعمال و22 سيدة بالقطاع الحكومى، وقامت مديرية التضامن الإجتماعى بتمويل 605 مستفيدة بإجمالى تكلفة 2 مليون و15 ألف و353 جنيه، كما تم تمويل 200 مشروع بقيمة مليون و8 ألاف و500 جنيه، من قبل إدارة بناء وتنمية القرية التابعة للمحافظة.

وفى نهاية الاجتماع وجه محافظ الغربية مقرر المجلس الإقليمى للسكان بعمل جدول مفصل يضم بيانات محافظة الغربية ومقارنتها ببيانات الجمهورية لتحديد محاور وآليات العمل، وفق الظروف الديموجرافية للمحافظة والوصول إلى نتائج ملموسة فى مواجهة الزيادة السكانية.