محافظ الدقهلية يحيل مسئولى العصافرة للتحقيق لمنحهم رخصة محطة تموين دون وجه حق

جاء ذلك ردا على شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من عدم تمكينه من تشغيل محطة تموين قال إنه يملك رخصة تشغيلها منذ سنوات.

ومن جهة أخرى قرر محافظ الدقهلية منح رخصة بناء لإحدى المواطنات، وكلف رئيس مركز ومدينة المنصورة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخصة وكلف مديرية الزراعة بمنحها رخصة إحلال وتجديد لمنزلها، استجابة لطلبها بمنح رخصة بناء لمنزلها القائم منذ الثمانينيات.