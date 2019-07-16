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محافظ الدقهلية يحيل مسئولى العصافرة للتحقيق لمنحهم رخصة محطة تموين دون وجه حق

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:24 م
محافظ الدقهلية يحيل مسئولى العصافرة للتحقيق لمنحهم رخصة محطة تموين دون وجه حق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية إحالة جميع مسئولي الوحدة المحلية بالعصافرة للتحقيق في حال ثبوت إصدارهم رخصة محطة تموين سيارات بدون أحقية، وقرر تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والإدارة الهندسية للمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير مفصل خلال أسبوع .
 
جاء ذلك ردا على شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من عدم تمكينه من تشغيل محطة تموين قال إنه يملك رخصة تشغيلها منذ سنوات. 
 
ومن جهة أخرى قرر محافظ الدقهلية منح رخصة بناء لإحدى المواطنات، وكلف رئيس مركز ومدينة المنصورة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخصة وكلف مديرية الزراعة بمنحها رخصة إحلال وتجديد لمنزلها، استجابة لطلبها بمنح رخصة بناء لمنزلها القائم منذ الثمانينيات.
 

 


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