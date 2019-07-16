محافظ الدقهلية: قطع المرافق عن أى منشأة تتلاعب بقرار غلقها

وشدد محافظ الدقهلية على أن أي منشأة مخالفة يتم قطع المرافق عنها في حال تلاعب أصحابها بقرار الغلق الصادر لها وقال "مش عايز قرارات على الورق".

جاء ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين من وجود مغسلة سيارات مخالفة بشارع محمود حمدي.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مدينة طلخا والتخطيط العمراني بمراجعة خط التنظيم بأحد الشوارع محل الشكوى، حيث تضرر أحد المواطنين من عدم تنفيذ قرار إزالة تعديات على الشارع العام بقرية ديسط التابعة لمركز طلخا.