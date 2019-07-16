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فى لقاء المواطنين..

محافظ الدقهلية: قطع المرافق عن أى منشأة تتلاعب بقرار غلقها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:41 م
محافظ الدقهلية: قطع المرافق عن أى منشأة تتلاعب بقرار غلقها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إغلاق مغسلة سيارات مخالفة، وكلف رئيس حي غرب المنصورة بتوجيه خطاب لكل من شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بقطع المرافق عن المغسلة بسبب عودة مالكها للفتح عقب كل قرار إغلاق. 
 
وشدد محافظ الدقهلية على أن أي منشأة مخالفة يتم قطع المرافق عنها في حال تلاعب أصحابها بقرار الغلق الصادر لها وقال "مش عايز قرارات على الورق".
جاء ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين من وجود مغسلة سيارات مخالفة بشارع محمود حمدي. 
 
وكلف محافظ الدقهلية رئيس مدينة طلخا والتخطيط العمراني بمراجعة خط التنظيم بأحد الشوارع محل الشكوى، حيث تضرر أحد المواطنين من عدم تنفيذ قرار إزالة تعديات على الشارع العام بقرية ديسط التابعة لمركز طلخا.
 
 
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

كمال شاروبيم

طلخا

شركه مياه الشرب

الصرف الصحى

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