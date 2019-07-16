محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة ويعد بتكريمهم

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة والبالغ عددهم 5 طلاب وذلك لتفوقهم الدراسى وحصولهم على أعلى الدرجات.

وحرص المحافظ على الاتصال تلفونيا بالأوائل لتهنأتهم، متمنياً لهم دوام التوفيق وتحقيق مستقبل باهر لهم والمساهمة فى بناء الوطن وتقدمة ، مشيراً أنه سيقوم بتكريمهم خلال الأيام المقبلة تتويجاً لالتزامهم وحرصهم على التفوق الدراسى ، وتشجيعا لهم

وحصدت محافظة الجيزة هذا العام خمسة مراكز على مستوى الجمهورية وهى :-

المركز الأول للطالب عبد الرحمن محمد ادهم يحيي مدارس stem - علمى رياضة بمجموع 671,49 درجة بإدارة 6 اكتوبر التعليمية .

والمركز الأول للطالب عبد الله محمد جابر قدرى مدارس stem - علمى علوم بمجموع 665,49 درجة بإدارة 6 اكتوبر التعليمية .

والمركز الثالث مكرر علمي رياضة للطالبة دعاء أحمد عبد المولى - ادارة البدرشين - بمجموع (409).

والمركز الثاني مكرر أدبي للطالبة سلمى إبراهيم أحمد - ادارة بولاق الدكرور التعليمية بمجموع ( 408,5) .

والمركز الثاني مكرر أدبي للطالبة هانيا محمد ممدوح - ادارة الهرم التعليمية- بمجموع (408,5) .

وأكد راشد سعى المحافظة نحو تطوير منظومة التعليم وفق الخطة التى وضعتها الدولة و الممثلة فى وزارة التربية والتعليم ، مشير اإلى أن العام الدراسى المقبل سيشهد افتتاح عدد من المدارس الجديدة تساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول .