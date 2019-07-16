محافظ الجيزة يصدر حركة تغييرات لرؤساء الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة تغييرات لرؤساء الإدارات الهندسية بجميع أحياء ومدن المحافظة، شملت الحركة 20 مهندسًا ومهندسة.

وشملت قائمة التغيرات، المهندس أحمد الطحاوى مدير عام الإدارات الهندسية بحى العجوزة، والمهندسة أنعام جابر مديرا لإدارة الإنارة بحى شمال الجيزة، وعزت عبد الحميد مهندس بحى شمال الجيزة.

كما شملت المهندسة أميرة محمد كامل بحى العمرانية، وأميرة محمود عشماوى مهندسة بحى الهرم، والمهندس عادل يحيى زكى مهندسا بحى الهرم، ومصطفى عبد الحميد مدير عام الإدارات الهندسية بمدينة الحوامدية، ومحمد السيد مهندسا بحى العجوزة، و إلهام عبد الدايم مدير إدارة الإنارة بحى العجوزة، وطه حسين زكى مدير عام الإدارات الهندسية بحى الدقى، وعيسى رأفت ويصا، مدير تنظيم بحى الدقى، وخلف محمد خليفة مدير الحملة بحى الوراق.

بالإضافة إلى كل من، المهندسة هدى عبد التواب مدير الإدارة الهندسية بمدينة الطلبة، ونادرة زكى السباعى مدير تنظيم مدينة أوسيم، و أحمد جبر مدير الادارة الهندسية بحى جنوب الجيزة، وأيمن عبد الغنى شندى مدير الإدارة الهندسية بمدينة منشأة القناطر، وأشرف نصر حشاد مدير تنظيم مدينة منشأة القناطر، وعزت حلمى مدير الإدارة الهندسية بأبوالنمرس، ونهى سمير أبو الفتوح مدير تنظيم حى العجوزة، صابر مكاوى مهندس بمدينتى أبوالنمرس والحوامدية.



