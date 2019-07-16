سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يصدر حركة تغييرات لرؤساء الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:43 ص
محافظ الجيزة يصدر حركة تغييرات لرؤساء الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة تغييرات لرؤساء الإدارات الهندسية بجميع أحياء ومدن المحافظة، شملت الحركة 20 مهندسًا ومهندسة.
 
وشملت قائمة التغيرات، المهندس أحمد الطحاوى مدير عام الإدارات الهندسية بحى العجوزة، والمهندسة أنعام جابر مديرا لإدارة الإنارة بحى شمال الجيزة، وعزت عبد الحميد مهندس بحى شمال الجيزة.
 
كما شملت المهندسة أميرة محمد كامل بحى العمرانية، وأميرة محمود عشماوى مهندسة بحى الهرم، والمهندس عادل يحيى زكى مهندسا بحى الهرم، ومصطفى عبد الحميد مدير عام الإدارات الهندسية بمدينة الحوامدية، ومحمد السيد مهندسا بحى العجوزة، و إلهام عبد الدايم مدير إدارة الإنارة بحى العجوزة، وطه حسين زكى مدير عام الإدارات الهندسية بحى الدقى، وعيسى رأفت ويصا، مدير تنظيم بحى الدقى، وخلف محمد خليفة مدير الحملة بحى الوراق.
 
 
بالإضافة إلى كل من، المهندسة هدى عبد التواب مدير الإدارة الهندسية بمدينة الطلبة، ونادرة زكى السباعى مدير تنظيم مدينة أوسيم، و أحمد جبر مدير الادارة الهندسية بحى جنوب الجيزة، وأيمن عبد الغنى شندى مدير الإدارة الهندسية بمدينة منشأة القناطر، وأشرف نصر حشاد مدير تنظيم مدينة منشأة القناطر، وعزت حلمى مدير الإدارة الهندسية بأبوالنمرس، ونهى سمير أبو الفتوح مدير تنظيم حى العجوزة، صابر مكاوى مهندس بمدينتى أبوالنمرس والحوامدية.
 
 

 

 


الادارات الهندسية

تراخيص المباني

التراخيص

محافظة الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بشارع وزارة الزراعة بالدقى

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:36 م

انطلاق القافلة الخامسة المشتركة بين الأوقاف والأزهر بمحافظة الجيزة الجمعة

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:11 م

محافظ الجيزة: إلغاء تراخيص السرفيس لـ 20 سيارة مخالفة لتعريفة الأجرة

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:52 م

"القابضة للمياه" تستجيب لشكاوى"صحافة المواطن" بمحافظتى الجيزة وكفر الشيخ

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:30 ص

محافظ الجيزة يوجه بإزالة عقار بحوار محور صفط اللبن ويحيل موظفين للتحقيق بسبب النظافة

الأحد، 14 يوليه 2019 01:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة