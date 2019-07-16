محافظ الجيزة يرد على سكان حى الدقى بشأن شكاوى "مذبحة الأشجار"

كتب سيد الخلفاوى _ تصوير أشرف فوزى

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه حفاظا على حياة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة وخوفا من سقوط بعض الأشجار التى بدأت جذورها في الجفاف مما يعرضها للسقوط فقد تم وضع خطة تطوير شاملة لاعادة تأهيل وتهذيب الاشجار الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية بحى الدقي .

وأضاف محافظ الجيزة ، ردا على شكاوى عدد كبير من سكان الحى بالتقليم الجائر للأشجار وتقليمها بطرق غير فنية أو جمالية، أنه جار تقليم الأفرع الضعيفة والمصابة لإحداث توازن فى حجم الشجرة، وذلك لإعطاء لمسة جمالية للشارع، وبإشراف كامل من الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الدقى .

وأكد، أن ناتج التقليم للأشجار من أخشاب يتم جمعها وإيداعها بمخازن هيئة النظافة والتجميل لطرحها فى مزايدة علنية لبيع الاخشاب والاستفادة منها، مشيرا إلى أن الأعمال تنفذ من خلال مهندسين متخصصين فى تلك الأعمال للحفاظ على الأشجار، والتأكد من نمو فروعها مجدداً بالشكل السليم .

وأوضح المحافظ أن الحملة جاءت استجابة لعدد من شكاوي المواطنين بحي الدقي والتي يتضررون فيها من من حجم الأشجار الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية والذى ادى في الآونة الأخيرة لانتشار ظاهرة سقوط الأشجار بكثره علي سيارات المواطنين والمارة، ما يعرض حياتهم للخطر، إضافة إلى امتداد أفرع الأشجار لداخل شرفات الكثير من الوحدات السكنيه بالعقارات، ما يسبب ضيقا للمواطنين .

من جانبه، كشف اللواء خالد المجايرى رئيس حى الدقى، عن ورود العديد من شكاوى المواطنين والتي يعبرون فيها عن استيائهم من حجم الأشجار ودخول افرعها الي بعض الشقق السكنية، ما تسبب فى انتشار القوارض والحشرات الزاحفة والأتربة.

وأضاف أنه تم تقليم الأشجار التي تحتاج الي تهذيب بشوارع الدقي والمساحة وايران والانصار ومشيل باخوم ونادي الصيد وجاري العمل علي مراجعة الاشجار التي تحتاج الي تقليم وتهذيب بعدد من الشوارع الأخرى بمتابعه يومية لتلك الاعمال .

وكان اليوم السابع نشر تقريرا ميدانيا يرصد ما وصفه السكان بالتقليم الجائر لأشجار الحر وإحداث مذبحة لها بشكل غير فنى.