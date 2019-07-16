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مجلس الوزراء السعودى يقرر رفع الحظر عن تنقل المعتمرين داخل المملكة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:06 م
مجلس الوزراء السعودى يقرر رفع الحظر عن تنقل المعتمرين داخل المملكة الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات

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قرر مجلس الوزراء السعودى رفع الحظر المفروض على تنقل المعتمرين خارج حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والسماح لهم بزيارة كل مناطق البلاد.

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن مجلس الوزراء أصدر، خلال جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، فى قصر السلام بجدة، قرارا لاستثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوى من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

وأوضحت "واس" أن اتخاذ القرار يأتي "بعد الاطلاع على خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن"، مضيفة أنه تم إعداد مرسوم ملكي خاص بهذا الإجراء.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن هذا القرار يستفيد منه ملايين المعتمرين الذين ستتاح لهم زيارة مختلف المدن السعودية خلال مدة التأشيرة الممنوحة لهم، بعد أن كان ذلك ممنوعا عليهم في الماضي.

وزار السعودية خلال العام الحالي أكثر من 8 ملايين معتمر من مختلف دول العالم، في زيادة لهذا المؤشر في السنة الماضية، حيث تعمل السلطات المحلية على خطة لجذب مزيد من المعتمرين بحيث تشمل رحلتهم للمملكة زيارة مدنها ومعالمها السياحية.

ويحصل المعتمر القادم للسعودية على تأشيرة مدتها 30 يوما، فيما لا تتجاوز أيام أداء مناسك العمرة في أطول حالاتها أسبوعين، ما يضطر المعتمرين لمغادرة المملكة قبل انتهاء تاريخ تأشيراتهم لعدم قدرتهم على زيارة مدن جديدة غير مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

 

السعودية

الملك سلمان

مجلس الوزراء السعودى

مكة المكرمة

المدينة المنورة

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