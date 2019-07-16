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متى يجب التخلص من فرشاة الأسنان؟.. اعرف الإجابة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:30 م
متى يجب التخلص من فرشاة الأسنان؟.. اعرف الإجابة فرشاة الأسنان
كتبت فاطمة ياسر

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تنظيف الأسنان له العديد من الشروط أهمها فرشاة الأسنان التي يجب أن تكون مصنوعة من مواد جيدة، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تنظيف الأسنان والحد من التعرض لأي مشاكل صحية، ولكن هل فكرت في يوم أن هناك مدة صلاحية لفرشاة الأسنان؟.. نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، والتي تشير إلي أن هناك مدة محددة حتى يحمى الشخص أسنانه ولثته من تكون البكتريا والفيروسات.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن المدة ومتي يجب التخلص من فرشاة الأسنان، وذلك وفقا لموقع " dimensionsofdentalhygiene".

هل تعلم أن عدم تغير فرشاة الأسنان بشكل دوري تتسبب في تراكم البكتيريا والجراثيم بداخلها، وهذا يعرض اللثة والأسنان للخطر، ولذا يجب تغيرها كل ثلاثة أشهر، للحد من تراكم هذه الفيروسات عليها ولحماية فمك.

ونصح التقرير بضرورة تنظيف فرشاة الأسنان فور استخدامها عن طريق غسلها بالماء جيدا وتركها في الهواء حتي تجف، ولكن عليك وضعها بوضع عمودي فهذه الوضعية تساهم بشكل كبير في جفافها بشكل جيد.


فرشاة الاسنان

ما هي المدة الطبية لفرشاة الاسنان

فرشاة الاسنان واستخدامها

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