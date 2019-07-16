سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

ما هى الأورام الليفية على الرحم وكيف تؤثر على الحمل والخصوبة؟

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:00 ص
ما هى الأورام الليفية على الرحم وكيف تؤثر على الحمل والخصوبة؟ ورم ليفى على الرحم
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الأورام الليفية هى عبارة عن أورام حميدة (غير سرطانية) تنمو داخل الرحم أو خارجه، يمكن أن تسبب بعض الأعراض بما فى ذلك فترات الدورة الشهرية الثقيلة ومشاكل متعلقة بالخصوبة.

ما يصل إلى 3 من كل 4 نساء سوف يصبن بأورام ليفية فى مرحلة ما من حياتهم، من بين جميع النساء المصابات بأورام ليفية (تصل إلى ثلاث من بين كل أربع نساء)، لن يعرف سوى نصفهن أنهن مصابات، لأنه فى بعض الأحيان لن تظهر الأورام الليفية على الإطلاق.              

ومع ذلك ، يمكن أن تسبب الأورام الليفية بعض الأعراض ، بما فى ذلك الفترات المؤلمة والثقيلة وغير المنتظمة، ويمكن أن تسبب أيضا مشاكل الخصوبة.

تشخيص الأورام الليفية

قد يشك المريض فى أنه مصاب بأورام ليفية بسبب فترات الحيض الشديدة غيرالمنتظمة أو تكون مؤلمة، ويستند التشخيص بناء على الموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

تشمل الخيارات الأخرى للتشخيص تنظير الرحم الذى يحدث عندما يتم إدخال تلسكوب صغير من خلال عنق الرحم، حيث يمكن بعد ذلك البحث عن الأورام الليفية التى تشوه بطانة الرحم.

اورام لفية فى الرحم
اورام لفية فى الرحم

هل تؤثر الأورام الليفية على الخصوبة؟

يمكن أن تؤثر الأورام الليفية على الخصوبة ويمكن أن تسبب أيضًا حالات إجهاض وفقا لتقرير موقع " prevention"،  فإذا كنا نتعامل مع الأورام الليفية تحت المخاطية والتى تشوه بطانة الرحم، فإن هذا سيؤثر على الخصوبة وإذا كنت قد تعرضت للإجهاض سابقًا، فسوف ينصح الطبيب الخاص بك بالإزالة الجراحية.

قد لا تكون الأورام الليفية الصغيرة مشكلة، لكن الأورام الكبيرة تحتاج إلى إزالتها .

علاج الأورام الليفية

عادةً ما تكون الجراحة هى الخيار الأكثر فعالية، ولكن هناك أيضًا طرقًا أخرى لعلاج الأورام الليفية، مثل تناول بعض الأدوية ، إلى جانب خيارات أخرى مثل الانصمام الرحمى (علاج غير جراحى يتضمن انسداد شرايين الأورام الليفية ).

يمكن للأدوية تقليص الأورام الليفية ، ولكن بمجرد إيقاف الدواء، ستعود الأورام الليفية إلى حجمها الأصلي، لهذا السبب فإن الدواء هو خيار جيد قبل الجراحة فقط.

وقت الشفاء بعد علاج الورم الليفي

يختلف الشفاء من امرأة إلى أخرى، ويعتمد على حجم ونوع الأورام الليفية التى لديك، فضلاً عن الإجراء الجراحى المستخدم لإزالتها، ولكن كدليل تقريبي، فإن وقت الشفاء بعد الجراحة بالمنظار هو 4 أسابيع، بينما بعد الجراحة المفتوحة، سيكون أكثر فى المنطقة من 6 إلى 8 أسابيع.

 


اورام ليفية

منظار رحمى

موجات فوق صوتية

شرايين الأورام الليفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة