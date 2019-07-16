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ما هى أسرع طريقة لعلاج حروق الشمس

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:00 ص
ما هى أسرع طريقة لعلاج حروق الشمس حروق الشمس وطرق علاجها - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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مع ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة والتى يمكن أن تترك البشرة ملتهبة مما يتطلب الذهاب للطبيب، ولكن هناك بعض العلاجات الطبيعية التى تساعد على علاج حروق الشمس.

ووفقًا لموقع "WebMD" فيمكن أن تساعد الألوفيرا والكمادات الباردة والأدوية التى لا تحتاج إلى وصفة طبية من أجل الألم فى تخفيف آلام حروق الشمس، ولكن من المهم شرب الكثير من الماء بعد حدوث حروق الشمس لعلاج الجفاف الذى قد تسببه.

ويمكن أن يحدث الجفاف بعد قضاء ساعات فى الشمس دون حماية، ويتم علاج الصداع والحمى المصاحبة لحروق الشمس والجفاف بألم ومخفضات الحمى.

ومن جانبها توصى الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية على موقع "aad" بوضع قطعة من القماش البارد فوق المناطق التى حرقتها الشمس، مع وضع الصبار أو مرطب آخر يحتوى على الصبار فى المنطقة.

ويجب تجنب المرطبات التى تحتوى على الكحول أو المكونات القائمة على أى زيوت عطرية، لأن هذه المنتجات يمكن أن تلدغ أو تحبس الحرارة، مما يسبب المزيد من الانزعاج، واستخدام العلاجات المنزلية التى تشمل شطف الجلد بخل التفاح أو اللبن، إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسى.

حروق الشمس
حروق الشمس

 

أضرار التعرض لحروق الشمس

التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية فى ضوء الشمس يمكن أن يؤدى إلى تلف الجلد، ويعتبر الأشخاص أصحاب البشرة الفاتحة معرضين بشكل خاص لحروق الشمس مثلهم مثل الأشخاص الذين يتناولون أنواعًا معينة من الأدوية، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

وتتضمن أعراض حروق الشمس المعتدلة الاحمرار والألم والحكة والجلد الذى يلمسه، أما حروق الشمس الشديدة فقد تسبب تقشرا للجلد، وقد تؤدى حروق الشمس الشديدة إلى حمى وقشعريرة وضعف وحتى صدمة للجسم، وتتطلب عناية طبية.


حروق الشمس

اشعة فوق بنفسجية

مضادات الالتهاب

تلف الجلد

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