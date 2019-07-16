ماكرون يطلب تفسيرا من إيران بشأن اعتقال باحثة فرنسية إيرانية

بلجراد (أ ش أ)

طلب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تفسيرا من إيران بشأن القبض على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه.

ونقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية عن ماكرون قوله - خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الصربية بلجراد اليوم الثلاثاء، "إن ما حدث يقلقنى كثيرا"، معربا عن رغبته فى الحصول على توضيحات من الرئيس الإيرانى حسن روحانى بشأن اعتقال عادلخاه.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت اعتقال عادلخاه (60 عاما)، وهى باحثة فى جامعة سيانس بو فى باريس.. وأكدت السلطات الفرنسية أنها فى ظل هذا الوضع الصعب قد اتخذت خطوات مع السلطات الإيرانية للحصول على معلومات عن وضعها وظروف اعتقالها، وطلبت إتاحة التواصل القنصلى معها دون تأخير.

ويأتى اعتقال عادلخاه فى وقت حساس تحاول فيه فرنسا وقف التصعيد بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووى الإيرانى الموقع فى عام 2015.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسى يقوم حاليا بزيارة رسمية لصربيا، تعد الأولى لرئيس فرنسى منذ 18 عاما، حيث كانت الزيارة الأخيرة للرئيس جاك شيراك عام 2001.