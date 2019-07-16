لطلاب الأدبى.. تعرف على كليات تقبل المتقدمين بتنسيق المرحلة الأولى

ينشر "اليوم السابع" قائمة بالكليات التى تقبل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق 2019 بالشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة، وهى كالتالى..
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
- إعلام القاهرة
- كلية الألسن كفر الشيخ
- كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس
- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية
- كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية
- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف
- إعلام بنى سويف
- الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس
- ألسن عين شمس
- كلية الألسن بنى سويف
- إعلام جامعة جنوب الوادى
- ألسن المنيا
- كلية الألسن سوهاج
- كلية الألسن بالأقصر جامعة جنوب الوادى
- كلية الألسن جامعة أسوان
- آثار القاهرة.
- تربية المنيا.
- آثار الفيوم.
- تربية عين شمس
- تربية الزقازيق
- تربية بنها
- كلية الآثار بالأقصر
- كلية الآثار سوهاج
- تربية شبين الكوم
- تربية طنطا
- تربية الإسكندرية
- فنون جميله فنون جامعة الإسكندرية
- تربية بورسعيد
- آثار قنا جنوب الوادى
- تربية حلوان
- كلية الآثار جامعة أسوان
- تربية ابتدائى المنيا
- تربية دمنهور
- تربية قنا ج جنوب الوادى
- تربية ابتدائى الزقازيق
- كلية الآثار انتساب موجه بالأقصر
- تربية ابتدائى عين شمس
- تربية السادات
- تربية بنى سويف
- فنون جميلة حلوان
- كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة
- تربية الفيوم
- تربية طفولة الزقازيق
- تربية المنصورة
- تربية أسيوط
- كلية البنات تربية عين شمس
- تربية سوهاج
- كلية الآثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
- تربية ابتدائى بنها
- كلية فنون جميلة أسيوط
- تربية ابتدائى بورسعيد
- تربية ابتدائى طنطا
- تربية كفر الشيخ
- تربية ابتدائى شبين الكوم
- تربية تعليم أساسى حلقة ابتدائية حلوان
- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد
- تربية أساسى ج الإسكندرية
- آداب عين شمس
- كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف
- كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
- آداب القاهرة
- تربية الإسماعيلية
- كلية علوم الإعاقة والتأهيل ج الزقازيق
- تربية نوعية ج المنيا
- فنون جميلة المنيا
- فنون جميلة فنون الأقصر
- التربية للطفولة المبكرة المنيا
- تربية ابتدائى السادات
- تربية طفولة طنطا
- تربية ابتدائى أسيوط
- آداب بنها
- تربية جامعة السويس
- نوعية الزقازيق
- تربية ابتدائى المنصورة
- كلية حقوق المنيا
- آداب حلوان
- تربية ابتدائى دمنهور
- تجاره القاهرة
- تربية فرع الوادى الجديد
- تربية شعبة طفولة ج المنوفية
- تربية ابتدائى بنى سويف
- كلية بنات شعبة طفولة عين شمس
- كلية رياض الأطفال أسيوط
- تربية أسوان
- تربية طفولة الإسكندرية
- تربية رياض أطفال بورسعيد
- تربية ابتدائى الفيوم
- رياض أطفال بنى سويف
- تربية ابتدائى قنا جامعة الوادي
- تربية رياض أطفال جامعة حلوان طالبات
- تجارة عين شمس
- آداب الإسكندرية
- نوعية طنطا
- تربية ابتدائى كفر الشيخ
- التربية للطفولة المبكرة الفيوم
- تربية ابتدائى الإسماعيلية
- تربية طفولة قنا ج جنوب الوادى طالبات
- رياض أطفال المنصورة
- تربية طفولة كفر الشيخ
- تربية ابتدائى سوهاج
- كلية آداب بورسعيد
- تجارة الإسكندرية
- التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات
- تجارة المنصورة
- تجارة جامعة دمياط
- آداب انتساب موجه القاهرة
- تربية طفولة سوهاج طالبات
- آداب الزقازيق
- تجارة الزقازيق
- التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة
- آداب انتساب موجه عين شمس
- تربية طفولة الإسماعيلية
- تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان
- رياض أطفال الإسكندرية طالبات
- تجارى انتساب موجه القاهرة
- آداب انتساب موجه بنها
- تربية نوعية بنها
- تربية نوعية قنا
- حقوق سوهاج
- تربية طفولة ج دمنهور
- آداب انتساب موجه الإسكندرية
- رياض الأطفال ج الإسكندرية فرع مطروح
- آداب شبين الكوم ج المنوفية
- آداب انتساب موجه حلوان
- كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور
- كلية البنات آداب عين شمس
- سياحة وفنادق الإسكندرية
- تجارة انتساب موجه عين شمس
- تربية الغردقة جنوب الوادى
- تربية نوعية الإسكندرية
- آداب المنصورة
- آداب الفيوم
- تربية نوعية جيزة
- آداب طنطا
- تجارة انتساب موجه حلوان
- تجارة الإسماعيلية ج قناة السويس
- تجارة بنها
- آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية
- تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
- آداب دمنهور
- تربية نوعية كفر الشيخ
- تربية نوعية موسيقية المنيا
- آداب قنا ج جنوب الوادى
- كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية
- كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
- تجارة كفر الشيخ
- نوعية أسيوط
- آداب كفر الشيخ
- نوعية موسيقية الزقازيق
- تربية ابتدائى جامعة السويس
- آداب المنيا
- تربية نوعية عباسية
- الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس
- تربية رياض أطفال ج دمياط طالبات
- تربية طفولة جامعة السويس
- تجارة بورسعيد
- تربية نوعية موسيقية قنا
- حقوق القاهرة
- حقوق عين شمس
- حقوق بنى سويف
- آداب بنى سويف
- تجارة قنا ج جنوب الوادى
- آداب أسوان
- آداب فرع الوادى الجديد
- تربية العريش
- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
- تجارة بنى سويف
- آداب العريش
- تربية جامعة دمياط
- تجارة شبين الكوم ج المنوفية
- آداب سوهاج
- تجارة دمنهور
- آداب دمياط
- آداب أسيوط
- كلية التربية الفنية ج المنيا
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