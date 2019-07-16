لطلاب الأدبى.. تعرف على كليات تقبل المتقدمين بتنسيق المرحلة الأولى

كتب وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع" قائمة بالكليات التى تقبل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق 2019 بالشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة، وهى كالتالى..

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

- إعلام القاهرة

- كلية الألسن كفر الشيخ

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية

- كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف

- إعلام بنى سويف

- الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس

- ألسن عين شمس

- كلية الألسن بنى سويف

- إعلام جامعة جنوب الوادى

- ألسن المنيا

- كلية الألسن سوهاج

- كلية الألسن بالأقصر جامعة جنوب الوادى

- كلية الألسن جامعة أسوان

- آثار القاهرة.

- تربية المنيا.

- آثار الفيوم.

- تربية عين شمس

- تربية الزقازيق

- تربية بنها

- كلية الآثار بالأقصر

- كلية الآثار سوهاج

- تربية شبين الكوم

- تربية طنطا

- تربية الإسكندرية

- فنون جميله فنون جامعة الإسكندرية

- تربية بورسعيد

- آثار قنا جنوب الوادى

- تربية حلوان

- كلية الآثار جامعة أسوان

- تربية ابتدائى المنيا

- تربية دمنهور

- تربية قنا ج جنوب الوادى

- تربية ابتدائى الزقازيق

- كلية الآثار انتساب موجه بالأقصر

- تربية ابتدائى عين شمس

- تربية السادات

- تربية بنى سويف

- فنون جميلة حلوان

- كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة

- تربية الفيوم

- تربية طفولة الزقازيق

- تربية المنصورة

- تربية أسيوط

- كلية البنات تربية عين شمس

- تربية سوهاج

- كلية الآثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى

- تربية ابتدائى بنها

- كلية فنون جميلة أسيوط

- تربية ابتدائى بورسعيد

- تربية ابتدائى طنطا

- تربية كفر الشيخ

- تربية ابتدائى شبين الكوم

- تربية تعليم أساسى حلقة ابتدائية حلوان

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

- تربية أساسى ج الإسكندرية

- آداب عين شمس

- كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف

- كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس

- آداب القاهرة

- تربية الإسماعيلية

- كلية علوم الإعاقة والتأهيل ج الزقازيق

- تربية نوعية ج المنيا

- فنون جميلة المنيا

- فنون جميلة فنون الأقصر

- التربية للطفولة المبكرة المنيا

- تربية ابتدائى السادات

- تربية طفولة طنطا

- تربية ابتدائى أسيوط

- آداب بنها

- تربية جامعة السويس

- نوعية الزقازيق

- تربية ابتدائى المنصورة

- كلية حقوق المنيا

- آداب حلوان

- تربية ابتدائى دمنهور

- تجاره القاهرة

- تربية فرع الوادى الجديد

- تربية شعبة طفولة ج المنوفية

- تربية ابتدائى بنى سويف

- كلية بنات شعبة طفولة عين شمس

- كلية رياض الأطفال أسيوط

- تربية أسوان

- تربية طفولة الإسكندرية

- تربية رياض أطفال بورسعيد

- تربية ابتدائى الفيوم

- رياض أطفال بنى سويف

- تربية ابتدائى قنا جامعة الوادي

- تربية رياض أطفال جامعة حلوان طالبات

- تجارة عين شمس

- آداب الإسكندرية

- نوعية طنطا

- تربية ابتدائى كفر الشيخ

- التربية للطفولة المبكرة الفيوم

- تربية ابتدائى الإسماعيلية

- تربية طفولة قنا ج جنوب الوادى طالبات

- رياض أطفال المنصورة

- تربية طفولة كفر الشيخ

- تربية ابتدائى سوهاج

- كلية آداب بورسعيد

- تجارة الإسكندرية

- التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات

- تجارة المنصورة

- تجارة جامعة دمياط

- آداب انتساب موجه القاهرة

- تربية طفولة سوهاج طالبات

- آداب الزقازيق

- تجارة الزقازيق

- التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة

- آداب انتساب موجه عين شمس

- تربية طفولة الإسماعيلية

- تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان

- رياض أطفال الإسكندرية طالبات

- تجارى انتساب موجه القاهرة

- آداب انتساب موجه بنها

- تربية نوعية بنها

- تربية نوعية قنا

- حقوق سوهاج

- تربية طفولة ج دمنهور

- آداب انتساب موجه الإسكندرية

- رياض الأطفال ج الإسكندرية فرع مطروح

- آداب شبين الكوم ج المنوفية

- آداب انتساب موجه حلوان

- كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور

- كلية البنات آداب عين شمس

- سياحة وفنادق الإسكندرية

- تجارة انتساب موجه عين شمس

- تربية الغردقة جنوب الوادى

- تربية نوعية الإسكندرية

- آداب المنصورة

- آداب الفيوم

- تربية نوعية جيزة

- آداب طنطا

- تجارة انتساب موجه حلوان

- تجارة الإسماعيلية ج قناة السويس

- تجارة بنها

- آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية

- تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان

- آداب دمنهور

- تربية نوعية كفر الشيخ

- تربية نوعية موسيقية المنيا

- آداب قنا ج جنوب الوادى

- كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية

- كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان

- تجارة كفر الشيخ

- نوعية أسيوط

- آداب كفر الشيخ

- نوعية موسيقية الزقازيق

- تربية ابتدائى جامعة السويس

- آداب المنيا

- تربية نوعية عباسية

- الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس

- تربية رياض أطفال ج دمياط طالبات

- تربية طفولة جامعة السويس

- تجارة بورسعيد

- تربية نوعية موسيقية قنا

- حقوق القاهرة

- حقوق عين شمس

- حقوق بنى سويف

- آداب بنى سويف

- تجارة قنا ج جنوب الوادى

- آداب أسوان

- آداب فرع الوادى الجديد

- تربية العريش

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

- تجارة بنى سويف

- آداب العريش

- تربية جامعة دمياط

- تجارة شبين الكوم ج المنوفية

- آداب سوهاج

- تجارة دمنهور

- آداب دمياط

- آداب أسيوط

- كلية التربية الفنية ج المنيا