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لبنان: قرار وزارة العمل لا يستهدف الفلسطينيين ولا علاقة له بـ"صفقة القرن"

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:42 م
لبنان: قرار وزارة العمل لا يستهدف الفلسطينيين ولا علاقة له بـ"صفقة القرن" وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان
وكالات

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قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، إن خطة وزارة العمل "لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية"، لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وكشف في هذا السياق، أن وزارة العمل ضبطت 550 مخالفة لقانون العمل، منذ الأربعاء الماضي، مخالفتان منها فقط تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون، معتبرا أن ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها، وفق تعبيره.
 
وسأل أبو سليمان "هل من دولة في العالم ترضى بوجود عمال أجانب على أرضها من دون استحصالهم على إجازة عمل أكانوا فلسطينيين أو سوريين؟.
 
وأكد أبو سليمان أنه أبلغ السفير الفلسطيني في لبنان، استعداد وزارة العمل لمساعدة الفلسطينيين في الاستحصال على إجازات عمل، مذكرا أن بإمكانهم الحصول عليها مجانا، متعهدا بعد ذلك بتسهيل أمورهم.
 
وختم وزير العمل اللبناني بالقول إن الوزارة مستمرة في تطبيق القانون، وأنه لا قرار بالتراجع عن ذلك.
 
 

لبنان

كميل أبو سليمان

صفقة القرن

فلسطين

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