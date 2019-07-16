سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية تنتقد جارتها الجنوبية بسبب سياسة "التملق" للولايات المتحدة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:25 ص
كوريا الشمالية تنتقد جارتها الجنوبية بسبب سياسة "التملق" للولايات المتحدة زعيم كوريا الشمالية
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقدت صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية جارتها كوريا الجنوبية بسبب اعتمادها الشديد على الولايات المتحدة عند التعامل مع الشؤون عبر الحدود، قائلة "إن آفاق العلاقات بين الكوريتين لن تكون مشرقة إذا تمسكت كوريا الجنوبية بهذا الموقف".

وأضافت الصحيفة فى مقال لها عددها الصادر اليوم الثلاثاء "إن اتباع قيادة القوى الخارجية يتعارض مع اتجاه تحسين العلاقات بين الكوريتين وتخفيف التوترات فى شبه الجزيرة الكورية"، وأضافت "إذا لم تغير كوريا الجنوبية موقفها من التفكير فى القوى الخارجية، فلن تكون قادرة على تجنب العزلة والاستعباد إلى الأبد دون أى توقعات لأيام مشرقة للعلاقات بين الكوريتين."

وكان موقع الدعاية الكورى الشمالى "ميارى"، قد طالب كوريا الجنوبية أمس الاثنين إلى التخلى عن ما وصفه بـ "التملق" للولايات المتحدة"، وحث الشطر الجنوبى على إعطاء الأولوية للشعب الكورى والاستقلال عن التدخل الخارجى عند التعامل فى إطار سياسة الكوريتين.

فى نفس السياق، دعت وسائل الإعلام الكورية الشمالية مرارا وتكرارا إلى وضع مشاريع أكثر نشاطا عبر الحدود بصورة مستقلة عن التدخل الأمريكي، مطالبة كوريا الجنوبية بوضع اعتبار للعلاقات بين الكوريتين قبل أى شيء آخر.

 


كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

امريكا

الكوريتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

السنغال ضد الجزائر.. 583 مليون يورو القيمة التسويقية لنهائى أمم أفريقيا

السنغال ضد الجزائر.. 583 مليون يورو القيمة التسويقية لنهائى أمم أفريقيا

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية

جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة