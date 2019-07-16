كوريا الشمالية تنتقد جارتها الجنوبية بسبب سياسة "التملق" للولايات المتحدة

سول (أ ش أ)

انتقدت صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية جارتها كوريا الجنوبية بسبب اعتمادها الشديد على الولايات المتحدة عند التعامل مع الشؤون عبر الحدود، قائلة "إن آفاق العلاقات بين الكوريتين لن تكون مشرقة إذا تمسكت كوريا الجنوبية بهذا الموقف".

وأضافت الصحيفة فى مقال لها عددها الصادر اليوم الثلاثاء "إن اتباع قيادة القوى الخارجية يتعارض مع اتجاه تحسين العلاقات بين الكوريتين وتخفيف التوترات فى شبه الجزيرة الكورية"، وأضافت "إذا لم تغير كوريا الجنوبية موقفها من التفكير فى القوى الخارجية، فلن تكون قادرة على تجنب العزلة والاستعباد إلى الأبد دون أى توقعات لأيام مشرقة للعلاقات بين الكوريتين."

وكان موقع الدعاية الكورى الشمالى "ميارى"، قد طالب كوريا الجنوبية أمس الاثنين إلى التخلى عن ما وصفه بـ "التملق" للولايات المتحدة"، وحث الشطر الجنوبى على إعطاء الأولوية للشعب الكورى والاستقلال عن التدخل الخارجى عند التعامل فى إطار سياسة الكوريتين.

فى نفس السياق، دعت وسائل الإعلام الكورية الشمالية مرارا وتكرارا إلى وضع مشاريع أكثر نشاطا عبر الحدود بصورة مستقلة عن التدخل الأمريكي، مطالبة كوريا الجنوبية بوضع اعتبار للعلاقات بين الكوريتين قبل أى شيء آخر.