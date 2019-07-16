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كلية التربية الرياضية بالإسكندرية تحصل على تجديد الاعتماد من هيئة جودة التعليم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:25 م
كلية التربية الرياضية بالإسكندرية تحصل على تجديد الاعتماد من هيئة جودة التعليم الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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حصلت كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية، على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك خلال اجتماع مجلس الهيئة، وذلك لمدة خمس سنوات.

 

وقدم الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، التهنئة للكلية مؤكداً أن حصول أى كلية على تجديد الاعتماد، يعنى تحقيق معايير الجودة على جميع المستويات داخل  الكلية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لخدمة المجتمع، ونجاحها في أداء رسالتها.

 

وأشار الدكتور أحمد سعد عمر عميد الكلية، إلى أن حصول الكلية على تجديد الإعتماد جاء بناء على تقرير فريق المراجعة المؤسسى برقم 578 بتاريخ 25/12/2018، وقدم عميد الكلية الشكر لكل من ساهم فى حصول الكليه على تجديد الاعتماد مرة أخرى، مؤكدًا استمرار العمل بالكلية من أجل النهوض بها، والمساهمة خدمة المجتمع من خلال تقديم خدمة تعليمية نوعية مميزة وإجراء أبحاث علمية تطبيقية في المجال الرياضى والقيام بمشاركة مجتمعية متفردة .

 

 


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