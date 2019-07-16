سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. قطر تمنح مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 للتلفزيون الإسرائيلى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:29 م
فيديو.. قطر تمنح مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 للتلفزيون الإسرائيلى مباراة مصر وأمم افريقيا
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى حلقة جديدة من مسلسل التطبيع الرياضى بين قطر عبر قنوات " بى –إن- سبورت" وتل أبيب، يبث التلفزيون الإسرائيلى وتحديداً القناة الخامسة بالتلفزيون مباريات بطولة الأمم الأفريقية، ومؤخراً قامت القناة برفع المباريات على موقع "يوتيوب" وخاصة مباريات منتخب مصر والتى واجه خلالها منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا وجنوب أفريقيا.

 

ووعدت القناة مشاهديها داخل إسرائيل بتغطية خاصة للمباراة النهائية بين منتخب الجزائر والسنغال، والتى ستجرى يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة .

 

 

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة قنوات "بى –إن- سبورت" حاصلة على حقوق البث الحصرية لمباريات بطولة، ولها الحق فى بيع مباريات البطولة لأى دولة داخل منطقة الشرق الأوسط.

 

 


اسرائيل

قطر

تل ابيب

التلفزيون الاسرائيلى

امم افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"سوبر كورة" ينقل رسالة جماهير الجزائر للمصريين ببتروسبورت.. فيديو

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:59 م

الجدية تسيطر على تدريبات الجزائر استعدادا لنهائى أمم إفريقيا.. صور

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:52 م

استعدادات الجزائر قبل موقعة نهائى أمم أفريقيا 2019 أمام السنغال

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:35 م

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح أكاذيب تميم فى اليمن وتوضح ضعف موقف "حزب الله"

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:00 م

الأردن يعين سفيرا جديدا له فى قطر بعد عامين على خفض مستوى العلاقات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة