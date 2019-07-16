فيديو.. قطر تمنح مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 للتلفزيون الإسرائيلى

كتب- هاشم الفخرانى

فى حلقة جديدة من مسلسل التطبيع الرياضى بين قطر عبر قنوات " بى –إن- سبورت" وتل أبيب، يبث التلفزيون الإسرائيلى وتحديداً القناة الخامسة بالتلفزيون مباريات بطولة الأمم الأفريقية، ومؤخراً قامت القناة برفع المباريات على موقع "يوتيوب" وخاصة مباريات منتخب مصر والتى واجه خلالها منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا وجنوب أفريقيا.

ووعدت القناة مشاهديها داخل إسرائيل بتغطية خاصة للمباراة النهائية بين منتخب الجزائر والسنغال، والتى ستجرى يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة .

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة قنوات "بى –إن- سبورت" حاصلة على حقوق البث الحصرية لمباريات بطولة، ولها الحق فى بيع مباريات البطولة لأى دولة داخل منطقة الشرق الأوسط.