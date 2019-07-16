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فيديو.. دار الإفتاء: الرسم من الفنون الجميلة ويجوز بشروط

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:34 م
فيديو.. دار الإفتاء: الرسم من الفنون الجميلة ويجوز بشروط دار الافتاء - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أجابت دار الإفتاء المصرية، فى بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على رد أحد المتابعين ،   حول حكم الرسم، مؤكدة  أن الرسم من الفنون الجميلة التى أحلها الشرع وأجازها ولكن بشروط معينة يجب أن تتوفر فى الرسومات التى يرسمها الرسام.

وأوضح الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات  ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب ألا تحتوى الرسومات على ما يغضب الله  ،  فلا تحتوى على خلاعة أو تدعو إلى فجور أو رذيلة، فإذا لم تحتوى على شيء من ذلك فهى جائزة ولا شيء فيها.

 

 

 


حكم الرسم

هل الرسم حرام

الرسم

الرسوم حلال أم حرام

دار الافتاء

الافتاء

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