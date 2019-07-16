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غدا.. الاجتماع الأسبوعى للحكومة ومؤتمر صحفى لعرض مؤشرات العام المالى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:57 م
غدا.. الاجتماع الأسبوعى للحكومة ومؤتمر صحفى لعرض مؤشرات العام المالى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المهمة ، ويعقب هذا الاجتماع ، يعقد بمقر مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا لرئيس الوزراء ووزير المالية لعرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالى 2018/2019

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجاري بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وكذا بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في النزاع محل الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد جمهورية مصر العربية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية وفق قواعد مركز التحكيم الدولى بلندن.

وقد قامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم، بصياغة اتفاقيات التسوية، والعرض على اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء.

وتأتى هذه الموافقة فى ضوء جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بحل مشكلات المستثمرين، بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.

 

 


اجتماع الحكومة الاسبوعى

الموازنة العامة الجديدة

مجلس الوزراء

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