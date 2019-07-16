عامل يقتل شقيقة بسبب الخلاف على تقسيم متحصلات السرقة

الدقهلية- شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة شاب خلف مكتب الشئون الاجتماعية بناحية مركز الستاموني، حيث توصلت إلى قيام شقيقة بقتله بسبب الخلاف على تقسيم حصيلة السرقة بينهما، وقد فوجئ موظفو وحدة الشئون الاجتماعية بالستموني بمحافظة الدقهلية بوجود جثة لشاب ملقاة فى الفناء الخلفى للوحدة، فسارعوا بإبلاغ مركز الشرطة للوقوف على تفاصيل الجريمة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد أحمد الحسيني مأمور مركز الستاموني يفيد بورود بلاغ من "طلعت محمد منصور"، سكرتير بوحدة الشئون الاجتماعية بالستمونى، بالعثور على جثة لشاب فى العقد الثالث من العمر ملقاة فى الفناء الخلفى للوحدة.

وتبين أن الجثة لعامل زراعى، يدعي عبد الله محمد رجب يبلغ من العمر 24 سنة، وبها أثر لضربة بآداة أعلى الجبهة من الناحية اليسرى، وتمكنت والدته "نجوى المهدي فانوس مصطفى" 52 سنة ، مقيمة بالستامونى، من التعرف على جثة نجلها، وأكدت أنه متغيب منذ يوم الجمعة المقبلة.

تحرر المحضر رقم 2082 إداري مركز الستموني لسنة 2019، وتم استدعاء النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

و تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية ورئيس مباحث المركز وتم التوصل إلى تورط شقيقة فى قتله بسبب الخلاف على متحصلات سرقة، فقام الجاني بضرب المجني عليه بحجر فى وجه ولقي مصرعه على الفور، وتم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الجريمة