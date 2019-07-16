سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط 714 قضية تموينية فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:00 م
ضبط 714 قضية تموينية فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة التموين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية، لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.
 

أسفرت جهود الحملة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (714) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".

 


تموين

اغذية

مواد مدعمة

حملات تموينية

مخالفات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة