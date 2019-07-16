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ضبط 4111 هاربا من أحكام وتحصيل 107790 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:21 ص
ضبط 4111 هاربا من أحكام وتحصيل 107790 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4111 متهما، منهم 1143 حكما جزئيا، و140 حكم مستأنف، و2775 حكم غرامات، 49 حكم مخالفات، وضبط 4 متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 107 ألفا 790 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

ضبط الهاربين

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