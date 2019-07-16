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ضبط 4 الآف قضية سرقة تيار وتحرير 81 محضر تلوث هوائى ومائى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:42 ص
ضبط 4 الآف قضية سرقة تيار وتحرير 81 محضر تلوث هوائى ومائى خلال 24 ساعة سرقة كهرباء-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكبرة لاستهداف سارقى التيار الكهربائى من الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية.

أسفرت جهود شرطة الكهرباء خلال 24 ساعة، عن ضبط (4695) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد.

كما وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات مكبرة استهدفت جرائم التلوث الهوائي والمائي والمراكب النيلية.

أسفرت جهود  الحملة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة «دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل» خلال 24 ساعة عن ضبط (81) قضية متنوعة.


كهرباء

سرقة كهرباء

سرقة التيار الكهربائي

جرائم سرقة الكهربا

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