ضبط 4 الآف قضية سرقة تيار وتحرير 81 محضر تلوث هوائى ومائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكبرة لاستهداف سارقى التيار الكهربائى من الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية.

أسفرت جهود شرطة الكهرباء خلال 24 ساعة، عن ضبط (4695) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد.

كما وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات مكبرة استهدفت جرائم التلوث الهوائي والمائي والمراكب النيلية.

أسفرت جهود الحملة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة «دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل» خلال 24 ساعة عن ضبط (81) قضية متنوعة.