ضبط 3 هاربين من قرارات ضبط وإحضار بقضايا متنوعة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على ثلاثة عاطلين هاربين من قرار ضبط وإحضار بقضايا متنوعة بالقليوبية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث القليوبية، بضبط الصادر فى حقهم ضبط وإحضار .

وتم ضبط كلا من "م.ع ا" وشهرته "المنوفى" 33 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم شبرا الخيمة، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 13837 لسنة 2019 جنح قسم أول شبرا الخيمة ( طلق نارى ) وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 2 أحوال القسم.

وتم ضبط " م. ع. ع" 41 سنة، عاطل ومقيم دائرة المركز شبين القناطر، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 11862 لسنة 2019 جنح مركز شبين القناطر ( مشاجرة وإحداث عاهة ) وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 6 أحوال المركز .

وتم ضبط "ع. ج. م" 20 سنة، عاطل ومقيم الخرقانية - دائرة المركز القناطر الخيرية، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 22024 لسنة 2019 جنح مركز القناطر الخيرية ( شروع فى قتل)، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 25 أحوال المركز وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.